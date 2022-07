El posteo de Dalma Maradona para su hija recién nacida. La actriz se convirtió en mamá por segunda vez este fin de semana.

No pasaron seis meses desde que Dalma Maradona compartía la feliz noticia que estaba en la dulce espera de su segundo bebé junto a su marido, Andrés Caldarelli. Hace poco más de tres años llegaba Roma a su vida, y el pasado febrero anunció que pronto se agradaría la familia con el nacimiento de Azul.

“Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. Por favor la cara de todos mis compañeros, nadie sabía nada. Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!. Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías”, contó en aquel entonces.

“Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica. Estuve vomitando todos los días. Fue heavy, total. Me enteré antes de irme a hacer el rally de Nápoles, trabajando de 8 a 8. Con ella no teníamos nombre hasta una semana antes que el médico me dijo: ‘nace hoy’”, sumó Dalma Maradona después para dar más detalles sobre cómo vivió los primeros meses del embrazado que guardó en total secreto.

Finalmente esa tan ansiada fecha llegó. La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe se convirtió en mamá por segunda vez durante el fin de semana Azul llegó a la hermosa familia que logró conformar la actriz junto a su marido, con quien se casó en 2018, y la terminó de completar.

“No hay más ombligo, ya llega Azul y hay algo que se está saliendo de control. Por eso pongo la foto más chica, para disimular”, había escrito Dalma Maradona días atrás en sus historias de Instagram, ansiosa por el gran día.

Como era de esperarse, fue la misma actriz quien se encargó de anunciar la noticia por medio de un posteo en su cuenta de Instagram, continuando la línea que venía manejando con sus seguidores, a quienes los mantenía al tanto de todo en esta recta final del embarazo.

“¡Qué felicidad hijita! Bienvenida, Azul, a este mundo. ¡No entendés las ganas que teníamos de conocerte! ¡Gracias por todos los lindos deseos!”, escribió en sus historias junto con una postal en la que se puede ver la manito de su bebé, siendo este hasta el momento la única publicación de la pequeña de la que el país ya está expectante de saber más.