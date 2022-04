El Pipita Higuaín tomó una decisión sobre su futuro profesional. Jorge Higuaín habló en TNT Sports y afirmó que su hijo tomó una determinación acerca de su futuro futbolístico.

Higuaín, que juega en el Inter de Miami hace dos años, ratificó en varias oportunidades que no volvería a jugar al fútbol argentino y según informó su padre, Jorge, el Pipita tomó una sorpresiva decisión acerca de su futuro: “No lo veo volviendo a Argentina, por lo que me dijo a mí que se va a retirar del fútbol a fin de este año, termina este año y se retira del deporte”, afirmó el exjugador de Boca en Palo y Afuera de TNT Sports.

Con esta afirmación se cerraría definitivamente la puerta a un regreso de Higuaín, autor de 31 goles en la Selección argentina pero recordado por sus fallos ante Alemania y Chile, a Argentina.

Aunque se creía que estas declaraciones hacían referencia a un cansancio por parte del ex River, su padre negó esto y expresó que ve a su hijo muy capacitado para trabajar en el mundo del fútbol: “No está enojado para nada. A mí me encantaría que siga ligado al fútbol después de jugar. Es un chico que conoce mucho, que estuvo en varios lados, tiene todo para triunfar. Para mí sería una picardía que no siga en el fútbol y se lo dije a él”.

De esta manera, el Pipita Higuaín pondría punto final a una carrera espectacular, que tuvo pasos por varios de los clubes más importantes del mundo como River, Real Madrid, Juventus, con apenas 35 años.