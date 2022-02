El peso corporal y la salud. Para medir nuestro estado de salud, el indicador más frecuente suele ser el IMC (índice de masa corporal), pero no es una manera absoluta de evaluar el peso o estado nutricional.

Por la Licenciada Natalia González

MP N° 180

Nutrición en obesidad y cirugía bariátrica,

Educación alimentaria de niños y adultos

Este índice no toma en consideración cómo se distribuye el peso de la persona, o su composición: cuál es el porcentaje de grasa, #músculos y huesos. Es por eso que existen otros parámetros a tener en cuenta para determinar la salud de una persona, como la grasa y la capacidad aeróbica.

Para tener en cuenta

Las clasificaciones estándar de “peso normal” está entre un IMC de entre 18,5 y 25; y que alguien es “obeso” cuando tiene un IMC de 30 o más.

En cuánto a los niveles de grasa, se recomienda que las #mujeres tengan un porcentaje de grasa corporal por debajo del 35%, y los hombres por debajo del 25%

Entonces, si tengo unos kilitos de más… ¿Cómo se evalúa si estoy sano?

Para determinar si estas sano o no, hay que evaluar múltiples factores, utilizar sólo la prueba de IMC no siempre es suficiente. Consulta con tu nutricionista para que pueda realizarte una evaluación integral.

Podemos concluir que no siempre el tener unos kilitos demás este asociado a un signo de mala salud. No hay que obsesionarse tanto con el peso, la clave está en mantener una alimentación sana y hacer ejercicio regular.

El perímetro abdominal dice mucho de nuestra salud y deberíamos tenerlo presente a la hora de evaluar nuestros progresos. La acumulación de grasa a nivel abdominal es un marcador de riesgo cardio-metabólico. Esta grasa se comporta como un verdadero órgano que produce sustancias inflamatorias, disminuye el colesterol HDL “bueno”, aumenta el colesterol LDL “malo” y los triglicéridos, incrementa la resistencia a la insulina aumentando el riesgo de diabetes y dispara la tensión arterial.

Los puntos de corte de la medida de circunferencia asociados a riesgo muy aumentado de enfermedad cardio metabólica son 88 cm para las mujeres y 102 cm para el hombre aunque a partir de 80 y 94 cm respectivamente el riesgo comienza aumentar.

