El paso a paso del protocolo

Un repaso por las recomendaciones y medidas que se implementarán en estos comicios por la pandemia de Covid.

FILAS

Las personas que lleguen a votar a las escuelas a votar, deberán guardar dos metros de distancia y todos llevar barbijo. Las filas se realizarán por fuera del establecimiento educativo.

DNI

La Dirección Nacional Electoral explicó que el votante no deberá entregar el DNI al presidente de Mesa, tendrá que apoyarlo sobre la mesa para que las autoridades constaten la identidad sin manipularlo.

SOBRES

La recomendación es que una vez introducida la boleta, se puede colocar la solapa dentro del sobre para no cerrarlo con saliva. También agregó que quien lo desee puede llevar un adhesivo para cerrarlo.

¿QUÉ PASA CON LOS CASOS DE COVID?

Los electores que se encuentren transitando el proceso de enfermedad generado por el Covid 19, previo o durante el día del comicio, no deberán presentarse a votar, resguardando el aislamiento correspondiente; quedando por dicho motivo justificada su no emisión del voto.

Asimismo aquellos electores que fueron contacto estrecho o casos sospechosos del virus tampoco deberán presentarse a votar y de igual modo se justificará su no emisión del voto.

También se informó que si un elector (caso confirmado, estrecho o sospechoso) insiste en votar, no se permitirá su ingreso al establecimiento y el Delegado electoral labrará un acta con la identificación del sujeto y el detalle de la situación poniéndose en conocimiento del mismo las consecuencias jurídicas que pudieran caberle. Podrán justificar la no emisión del voto desde el día de la elección hasta los 60 días posteriores ingresando a infractores.padron.gob.ar

LAPICERAS

Se aconseja a los votantes llevar su propia lapicera para firmar el padrón. Habrá elementos que se podrán prestar previa sanitización de los mismos con elementos que se dispondrán para tal fin.

PADRÓN

Se habilitaron nuevos establecimientos de votación para evitar aglomeraciones. En SJ una de cada tres personas votan en lugares distintos, se recomienda padron.gob.ar.

CONTROL

En la entrada de cada establecimiento habrá un facilitador sanitario; es decir, un miembro del Comando General Electoral que estará encargado de velar por el cumplimiento de los protocolos.