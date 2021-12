El pase de factura de Tinelli a Suar por su faltazo a Showmatch

El conductor preguntó por los motivos por el cual el gerente de programación de El Trece no estaba en el estudio. El pase de factura de Tinelli a Suar por su faltazo a la final de Showmatch.

En la noche del viernes se vivió la final de La Academia, el certamen de baile de ShowMatch. Entre los invitados especiales y las sorpresas de una noche especial, la ausencia de Adrían Suar llamó la atención de todos.

Fue el mismísimo Marcelo Tinelli quien notó que El Chueco no se encontraba en los estudios de El Trece. “¿Dónde está?”, le preguntó el conductor a Pablo Codevila quien explicó que Suar se encontraba de viaje por temas laborales.

El faltazo de Suar sorprendió a propios y ajenos, ya que el gerente de programación de El Trece suele presentarse en los estudios para compartir divertidas conversaciones con el conductor de La Academia.

En mayo pasado, en el primer programa de La Academia, Adrián no solo estuvo presente sino que también generó el clásico intercambio con Tinelli. “Qué pena que no me llamaron para Cantando por un sueño. Yo estaba en mi casa, y Laurita Fernández y Ángel De Brito estaban acá”, dijo Tinelli en relación a la dupla que lo reemplazó en la conducción. “Teníamos muchas ganas de empezar! ¿A quién se le ocurrió este nuevo horario? ¿A usted, Adrián Suar? “, lo chicaneó.”

“Fue un año difícil”, confesó Suar. “Guido Kaczka estuvo muy bien. Laurita Fernández y Ángel [De Brito] también”, agregó sobre la performance de algunos de los programas que integran la grilla del canal del solcito.

#La Academia #Suar #Tinelli