El parapente descendió en “Cultura Inquieta”

Sebastián Zavalla, es uno de los integrantes del grupo que integran el club Parapente San Juan, quizás actividad que se practica en la provincia desde hace muchos años, pero que a lo mejor no ha tenido la suficiente promoción. Este representante, amante de esta actividad estuvo en el programa “Cultura Inquieta” y dio algunos detalles sobre este deporte.

“Parece una actividad nueva en San Juan, a lo mejor porque no tiene mucha difusión, pero en nuestra provincia se practica desde hace casi 30 años que llevamos volando acá. Es un deporte de riesgo, pero como todo deporte es controlado. Si lo comparas con las motos. las motos se fabrican, se ponen a la venta y las usa como quiere. Como son deportes que tienen sus riegos, tienen también sus sistemas de seguridad y minimiza ese riesgo. En los 30 años que se viene practicando este deporte en San Juan, no hemos tenidos incidente o accidentes graves”.

Disfruta la nota completa

¿Qué es hacer parapente?. “el parapente apareció como una ayuda a los montañistas, para no bajar las montañas caminando. Comenzaron cargando paracaídas de la época. Una ves que subían la montaña, comenzaban a correr hasta que se inflaba este paracaídas y bajaban planeando hasta la base de la montaña. Después fueron refinándose esos equipos, donde se dieron cuenta que no solo servía para poder bajar, sino que podía planear tomando carrera, y no solo que podían mantenerse en el aire, sino que también cubrir mas distancias y así fue como nació el parapente. El parapente es un paracaídas dependiente”.

“El parapente no solo sirve para descender, sino que si tomo corriente puede subir. El solo hecho de que el ser humano no está hecho para volar como lo hemos soñado en nuestra vida. Yo creo que en algún momento hemos soñado que podíamos volar, en el parapente estas cumpliendo de alguna manera ese sueño”.