El Papa quiere corredores humanitarios para afganos

En Italia afirman que el Papa Francisco busca ayudar a los afganos a partir de conversaciones con el gobierno de Turquía.

El pasado 15 de agosto, el Papa Francisco habló sobre la situación de Afganistán durante su ángelus. “Me uno a la unánime preocupación por la situación en Afganistán”, afirmó el Santo Padre, quien pidió que Dios envíe paz para que “las soluciones se puedan encontrar en la mesa del diálogo. Solo así, la martirizada población de ese país podrá regresar a sus propias casas y vivir en paz y seguridad con pleno respeto mutuo”.

Este fin de semana, el periodista Luigi Bisignani advirtió sobre la avanzada del Islam en Europa, pero en el texto publicado en “Il Tempo” afirma que “Italia podría salvarse, si no de desembarcos, al menos de posibles ataques porque inesperadamente se abrió un canal reservado entre la Santa Sede y los talibanes para crear un verdadero corredor humanitario, algo que Europa, entre mil charlas inútiles, no ha hecho”.

“Para hacerlo posible, bajo la presión de Bergoglio, la Secretaría de Estado y la Congregación de las Iglesias Orientales están trabajando con una triangulación que pasa por la Turquía de Erdogan, y que ve en colaboración con los talibanes un paso más para su sultanato. Quizás, por lo tanto, sea el Papa Francisco con su iniciativa la persona capaz de frenar cualquier acción de política exterior que no sea una continua controversia anti-Salvini en el frente de la inmigración”, remarcó el periodista.

El pedido de un corredor humanitario también se extiende a Francia, donde este domingo cientos de afganos se manifestaron en París para reclamar una acción política que permita llevar a cabo las evacuaciones de los habitantes que quieren escapar del régimen.

Uno de los mensajes que más se repetían en las pancartas eran “Salven a nuestras familias”, “¡Evacuación ya!”, “Pasillo humanitario ya!”, o “Dirigentes europeos: actúen ahora”. Los organizadores contaron en un comunicado que quieren reunirse con el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, para pedirle la ayuda del Gobierno.