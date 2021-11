El Papa le pidió a los jóvenes proteger el medio ambiente

Los jóvenes recibieron un mensaje especial en la Homilía a nivel diocesano que brindó Francisco y les exhortó a que “sean libres y auténticos”.

Francisco, brindó palabras de elogios a los jóvenes en la Homilía que se llevó a cabo a nivel diocesano. En la Basílica de San Pedro, muchos feligreses jóvenes presenciaron sus palabras y estuvieron atentos ante el especial mensaje del Sumo Pontífice, que les dio una misión especial.

En la misa que se replicó a nivel mundial, siendo transmitida en el canal del Vaticano, como cada una de ellas, el Papa les expresó: “Se les ha confiado una tarea emocionante pero desafiante: “alzarse mientras todo a nuestro alrededor parece derrumbarse”, les encomendó.

Asimismo les agradeció su trabajo en estos tiempos de dificultades a nivel mundial: “Por todas esas veces en las que cultivan el sueño de fraternidad, trabajan para sanar las heridas de la creación divina, luchan por asegurar el respeto a la dignidad de los vulnerables y difunden el espíritu de la solidaridad y la generosidad”, les reconoció el Papa Francisco a los jóvenes.

También remarcó que “muchos jóvenes han criticado la contaminación ambiental” y, en este sentido, les exclamó: “Lo necesitamos”. Sobre ello, recordó que el resto de los actores mundiales “sólo piensa en las ganancias presentes, que tiende a sofocar los grandes ideales” y les destacó, especialmente a los jóvenes que ellos “no han perdido la capacidad de soñar”.

Tras esas consideraciones, el Papa Francisco les pidió a los jóvenes con especial atención que “sean libres y auténticos, sean la conciencia crítica de la sociedad”, les remarcó. Además, en el Ángelus del día, el Pontífice añadió: “La vida del cristiano no es una actuación donde se puede llevar la máscara que más conviene, uno no se vuelve corrupto, falso, con la inclinación a cubrir la verdad. No se lleva una doble vida”, les dijo a todos los presentes y a quienes presenciaron la Homilía.