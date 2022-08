El Papa Francisco expresó su preocupación por la persecución a obispos en Nicaragua

El papa Francisco expresó su preocupación por la situación que se vive en Nicaragua luego de varias semanas de silencio, en tanto que llamó a un “diálogo abierto” y “sincero” en el país centroamericano ante una multitud congregada en la Plaza de San Pedro.



El Sumo Pontífice se pronunció públicamente por el conflicto en escala entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Daniel Ortega.

Días atrás, la policía nicaragüense detuvo a Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, junto a otros sacerdotes.

“Sigo con cercanía con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua que afecta a personas e instituciones, quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un dialogo abierto y sincero se pueden encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacifica”, dijo.

La semana pasada, un grupo de ex mandatarios -entre los que se encuentra el expresidente Mauricio Macri- del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) le pidieron al Papa Francisco que se pronuncie sobre la “persecución agravada” a la Iglesia Católica en Nicaragua.

En una declaración conjunta, donde se detallan algunos casos puntuales, instaron al Sumo Pontífice a que exprese “una firme postura” de defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa frente al gobierno de Daniel Ortega.

Bajo el título de “Declaración sobre el régimen Ortega y Murillo y la persecución agravada de la libertad de religión en Nicaragua”, los presidentes expresaron su preocupación por “la quema de iglesias y la salvaje destrucción de las imágenes del culto católico”.

“Avanza en una línea de destrucción de bases sociales y antropológicas que mejor recuerda la quema de libros judíos, socialistas y pacifistas y de bibliotecas enteras por los partidarios del régimen nacional socialista alemán en 1933”, puntualizaron.

El pronunciamiento se produjo luego de que el pasado lunes la Diócesis de Siuna denunció el arresto y desaparición de uno de sus sacerdotes, en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica de Nicaragua.

“Es con preocupación agravada que observamos lo que acontece en Nicaragua bajo la primitiva dictadura de los Ortega-Murillo, que luego de perseguir y criminalizar a los liderazgos políticos y sociales como de cercenar de modo radical toda la libertad de expresión y de prensa, ahora avanza hacia la persecución de los líderes episcopales católicos, los sacerdotes y las religiosas”, subrayaron en un comunicado.

En ese marco, los ex mandatarios exhortaron a la opinión pública de cada uno de sus países a “mantener una respuesta comprometida con el rechazo de este morbo que amenaza la paz” y pidieron que el papa Francisco se manifieste al respecto.

El texto lleva la firma de los ex jefes de Estado Felipe Calderón (México), Iván Duque (Colombia), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Sebastián Piñera (Chile), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), entre otros.