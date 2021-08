El padre de Britney Spears, Jamie, aceptó renunciar a su tutela

Jamie Spears aceptó dejar la tutela legal que controla la vida de Britney desde hace más de 13 años y que la cantante pedía poner fin, pero aseguró que la salvó de su crisis.



El padre de Britney Spears aceptó el jueves 12 de agosto de 2021 renunciar a la tutela de la herencia multimillonaria de su hija, lo que supone una importante victoria para la estrella del pop, que había estado luchando para apartar a su padre de sus asuntos

A pesar de que argumentó que no había “motivos reales para suspenderlo o retirarlo” de la tutela de su hija, Jamie Spears reconoció en una presentación judicial que le convenía renunciar, consignó The New York Post.

“Sin embargo, aunque el Sr. Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija sobre la continuación de su servicio como curador sea lo mejor para ella”, dice la presentación del Tribunal Superior de Los Ángeles.

“Así que, aunque debe impugnar esta Petición injustificada de su destitución, el Sr. Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo curador”. Los documentos continúan diciendo: “Independientemente de su título formal, el Sr. Spears siempre será el padre de la Sra. Spears, siempre la amará incondicionalmente y siempre velará por sus mejores intereses”.

