El orgullo de una jachallera: dejó la bici afuera y no se la robaron

Una jachallera se sorprendió al darse cuenta que se olvidó su bicicleta afuera, durante toda la noche y que no se la llevaron.

Los jachalleros son orgullosos de su tierra y todos lo saben. Nunca falta el chiste de felicitar a la “República de Jáchal” para el aniversario de su fundación. Los Jachalleros lo saben y es habitual ver alguna publicación al respecto. En esta ocasión, llamó la atención la publicación de una vecina del departamento que se sorprendió, nada más y nada menos, porque pasó algo que debería ser normal: no le robaron la bicicleta.

“Anoche me fui a dormir y me olvidé que había dejado la bici afuera, hoy me desperté y ahí está, intacta”, publicó una usuaria de Facebook. “Esto es Jáchal”, agregó de forma orgullosa.

La publicación causó ruido en las redes sociales y cientos de jachalleros ya reaccionan al llamativo contenido. “Bien por la gente de Jachal. Ojalá esa tranquilidad y seguridad se pueda algún día trasladar a otros departamentos de la provincia”, comentó un usuario.