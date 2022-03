El oficialismo logra el apoyo de la oposición para aprobar el acuerdo. La discusión giraba sobre el texto que envió el Ejecutivo y los dos artículos que incomodaban a la oposición. En otra jornada de intensas negociaciones encabezadas por Sergio Massa, se alcanzó un principio de entendimiento.

El oficialismo alcanzó ayer, después de diversas reuniones, un principio de acuerdo con la oposición que permitiría aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo, en torno a la renegociación con el FMI.

Mientras en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara baja el debate avanzaba con la intención final de suscribir el o los dictámenes, Sergio Massa mantuvo diferentes encuentros, tendientes a reunir los votos suficientes.

El interbloque Federal, anunció su negativa a votar el programa económico dentro del proyecto de acuerdo con el FMI, algo que también rechazaba la oposición. Massa, se reunió en la Casa Rosada para dialogar con el presidente Alberto Fernández para analizar las propuestas de la oposición y una del oficialismo, dispuesto a modificar el texto del proyecto.

Según medios parlamentarios, los dos artículos pasarían a conformar uno solo, consensuado, mientras un cuarto intermedio del plenario de comisiones, daría lugar para la firma del dictamen correspondiente, con las modificaciones acordadas.

De cristalizarse el acuerdo, quedaría un paso para la aprobación en Diputados del proyecto con un importante apoyo, por encima del rechazo de algunos diputados oficialistas, previo al tratamiento en el Senado, donde se buscará la sanción definitiva.

DIPUTADOS TRATAN HOY EL PROYECTO

El plenario de comisiones de Finanzas y Presupuesto de la Cámara de Diputados que analizó el proyecto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este miércoles la discusión con la emisión de un dictamen sobre la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, después de un cuarto intermedio hasta las 21, en busca de “un acuerdo amplio”, según indicó el presidente de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez.

El presidente del bloque del FdT destacó la “diversidad de las miradas que se expresaron” hasta el momento sobre el proyecto en el que queda asentado el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral de crédito.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, brindó un extenso informe sobre el origen de la deuda con el FMI y puso de relieve que, según el organismo, el gobierno de Mauricio Macri “no cumplió las metas pautadas” con el organismo internacional.

La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este jueves al mediodía para darle media sanción al proyecto que validará el entendimiento con el organismo internacional de crédito para refinanciar la deuda contraída por el Gobierno de Macri.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio resaltaron la importancia de que el país no caiga en default, aunque hicieron cuestionamientos al programa económico que acompaña al proyecto que se debate en un plenario de comisiones de la cámara baja.

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto, remarcó: “Creo que en estos momentos, donde hay un 50% de pobreza, un 50% de inflación, donde un jubilado gana 30.000 pesos, nos exige a nosotros mayor responsabilidad, mayor aplomo y mayor responsabilidad en el análisis”.

“La oposición tiene que ser responsable porque lo que hoy hagamos va a repercutir en la vida de muchos argentinos. Somos oposición y no nos pueden pedir que nos hagamos cargo de un programa económico de un gobierno del que no somos parte, sino que somos opositores”, agregó.