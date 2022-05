El nuevo piso del Impuesto a las Ganancias será de 280.792 pesos. La decisión fue comunicada por Martín Guzmán, luego de una reunión que se realizó en Casa Rosada en la que estuvieron el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa y la cúpula de la CGT.

“Llevamos adelante un esquema de políticas económicas que transforma realidades”, destacó Martín Guzmán al formalizar el anuncio en la explanada del palacio gubernamental.

Por su parte, Sergio Massa destacó que se haya tomado esta medida que busca frenar la caída del salario como también el adelanto de las paritarias que ya cerraron la mayoría de los salarios. “Como estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia sino remuneración”.

Antes de finalizar su discurso, el titular de la Cámara de Diputados quiso aclarar que durante la semana no hubo extorsiones ni aprietes internos en este debate sobre Ganancias: “Acá no gana uno ni otro, acá ganaron los trabajadores. Discutir soluciones para resolver problemas no es ni malo ni es pelea, es simplemente marcar un camino para encontrar respuestas”.

En na rueda de prensa que se dio en la puerta de la Casa Rosada, se especificó que el adelantamiento de la medida evitará el impacto en el aguinaldo. Además se apuntó que el segundo tramo de la escala del tributo estará en los 324.000 pesos.