El nuevo look de Tobías

El equipo Las Toscas Racing presentó de manera virtual el auto que conducirá el sanjuanino Tobías Martínez. Un impecable azul marino con vivos negros y violetas. La chevy se lució en las redes.

En la previa del debut en el TC Pista, el equipo Las Toscas Racing, presentó el auto que correrá Tobías Martínez. Será durante esta temporada en la categoría telonera del TC.

A través de sus redes sociales se presentó un video con el diseño que tendrá la chevrolet. El sanjuanino la conducirá desde el próximo 13 de febrero en el autódromo de Viedma en Río Negro.

“El auto está saliendo de pintura en este momento en el taller del equipo de Las Toscas Racing. Hemos trabajado de manera conjunta con el equipo, los sponsor y con la empresa de diseño en los colores y en los detalles. Espero que realmente les guste y se pueda ver bien en la pista” contó el piloto sanjuanino.

La primera fecha será dentro de 15 días en un circuito diferente al trazado de La Plata, donde corrió Martínez en el 2021.

El auto es el mismo que corrió el año pasado Christian Ledesma en el TC, por lo que las esperanzas de que el sanjuanino pelee arriba son importantes.

“El equipo está trabajando en el armado final. Tengo que viajar a Buenos Aires la semana que viene para medir la butaca y ver algunos detalles pero recién me voy a subir en Viedma” confesó el joven que ha mostrado sin dudas ser el proyecto mas importante del automovilismo sanjuanino y nacional de los últimos años.

“Mantenemos el número y veremos como vamos. No será un año fácil porque en esta categoría hay mucha paridad pero me gustan los desafíos y con el equipo vamos a luchar para estar peleando. Quiero agradecer a todos los sponsor que hacen posible que siga en el automovilismo. A los que estaban y a los que se suman” concluyó el piloto que no dejaba de mostrar su enorme felicidad por el diseño del auto con el que correrá en el TC Pista