El nuevo eléctrico francés

El Megane E- Tech Electric es la evolución de la 4ta generación del Megane.

Es 100% eléctrico y estrena la nueva imagen de marca de la casa del rombo.

Todo es nuevo para este coche que fue mostrado por Renault en el mes de diciembre y que se espere pueda llegar en algún momento a comercializarse en la Argentina, aunque no en el corto plazo.

Este Mégane eléctrico se desarrolló desde cero como un vehículo 100% eléctrico sobre la nueva plataforma CMF-EV de Renault, que es exclusiva para este tipo de vehículos, que permite que el motor y la batería se encuentren en la parte inferior.

Mide 4,21 m de largo; 1,78 m de ancho, y por su silueta, se lo puede definir como un crossover.

Se destacan las llantas de aleación bitono de 20 pulgadas y en el frente las luces full led con visión adaptativa, intensificando la iluminación en forma automática de acuerdo con la luminosidad exterior.

Cuenta con un color bitono que ya se ven en varios modelos de la marca como el Captur. Esta combinación es personalizable habiendo seis opciones de color de carrocería y tres de techo.

El paragolpes tiene detalles color ocre y las manijas de puerta están embutidas diseñadas así, no sólo por estética, sino también por aerodinámica.

En el interior, es el primer modelo Renault en traer un tablero OpenR y a su nuevo sistema multimedia OpenR Link, desarrollado con Google y basado en android automotive; viene con Google Assistant, Google Maps y Google Play.

Se compone de una pantalla táctil central de 12 pulgadas con una pantalla digital de 12,3 pulgadas. Ambas están separadas por una salida de aire central. Tiene luces ambientales personalizables con 40 tonos de color iluminando el ambiente.

El tapizado es de cuero en dos colores, además el interior dispone de 30 litros de espacios para guardar objetos y muy buena habitabilidad.

Dispone de un motor 218 cv y 300 Nm de torque que le permite acelerar de 0 a 100 en 7,4 segundos.

Cuenta con 3 modos de conducción: Eco, Ciudad y Deportivo; y 4 niveles de regeneración en el frenado.

El paquete de baterías es 40% más chica que las del ZOE y es totalmente plana, encontrándose debajo del piso mejorando la habitabilidad y no ocupando espacio en el baúl que tiene una interesante capacidad de 440 litros.

Este paquete de baterías le permite recorrer 470 km si reabastecerse, demorando una hora con un cargador de corriente alterna para poder recorrer 150 km y con los cargadores comunitarios hacerlo en 30 minutos para recorrer 200 kilómetros. Este pack de baterías dispone de un circuito de refrigeración que mejora el rendimiento y vida útil del mismo.

En el apartado de seguridad cuenta con 26 ayudas a la conducción que apuntan a la conducción autónoma.

Todavía no fue lanzado en Europa y no llegará en lo inmediato a nuestro país; pero hay serias intenciones de la marca en traerlo en algún momento.