El nuevo competidor de pick ups que pisa fuerte

Renault celebró en diciembre último el primer año de producción y comercialización en nuestro país de la pickup mediana de una tonelada Alaskan, que se fabrica en la planta de Santa Isabel en la ciudad de Córdoba.

Escribe:

Matías Russo

El proyecto demandó una inversión de 600 millones de dólares en la planta cordobesa en alianza con Nissan que también produce la pickup Frontier en la factoría cordobesa.

Alaskan se comercializa con cuatro niveles de equipamiento, ocho versiones, dos opciones de motorización, tracción 4×4 y también dos posibilidades de transmisión, manual o automática. En nuestro caso probamos la versión tope de gama denominada Iconic, con impulsor 2.3 biturbo diésel de 190 Cv alimentado por una inyección directa Common Rail y caja manual de seis velocidades.

El sistema de tracción se comanda desde una selectora manual y se puede optar entre tres modos: 2WD (el más utilizado, para una conducción relajada en ciudad), el 4H (un off road moderado, en tierra, zonas de piedras o superficies mojadas) y el 4LO (full off road, en lugares con pérdida de tracción ya sea por barro profundo, nieve o arena seca).

Un dato que les puede interesar si estás pensando en la Renault Alaskan como una herramienta de trabajo es que dispone de 1 tonelada de carga útil y puede remolcar hasta 3,5 toneladas.

En cuanto a diseño tiene una trompa imponente con la identidad de marca de Renault bien clara y definida. Cuenta con faros con tecnología led, una parrilla imponente con el rombo bien grande y un paragolpe con insertos cromados. En el lateral no pierde personalidad y las líneas son armónicas y equipa neumáticos de 255/60/16. El portón trasero es clásico, recto y las ópticas traseras copian las formas de las columnas. La barra San Antonio es de diseño elegante y el piso de la caja está revestido en material plástico en ésta versión.

El interior también ha sido cuidado por los diseñadores. Tiene buena calidad percibida y materiales de calidad con terminaciones prolijas. Las butacas y el volante están revestidos en cuero y la pantalla táctil aparece inserta en el centro de la plancha de a bordo. Vale destacar que el asiento del conductor, dispone de regulación eléctrica lo que hace sencillo encontrar una buena posición de manejo, aunque carece de regulación en profundidad del volante.



El tablero de instrumentos combina el modo analógico con el digital. En cuanto a la habitabilidad no difiere a sus rivales de segmento. Sin problema pueden viajar perfectamente, cuatro adultos y un niño. En las plazas traseras dispone salida de ventilación o calefacción, algo que no todas las competidoras disponen.

El sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas es compatible con Android Auto y Apple Car Play y navegador satelital incorporado. La climatización es automática bizona.

Respecto al rubro seguridad está provistas de ABS con Distribución Electrónica de Frenado y Asistente al Frenado de Urgencia. Control de Estabilidad, Control de Tracción, Asistente al Arranque en Pendientes y Diferencial de Deslizamiento Limitado. En consecuencia, la seguridad pasiva tiene prácticamente todo.

En cuanto a prestaciones dinámicas pudimos comprobar una aceleración de 0 a 100 kms/h en 11,3 segundos. Referido a consumos podemos decir que son contenidos: a 100 kms/h marcó 7,2 litros/100 kms. Mientras que en ámbito urbano esa misma marca subió hasta los 10,8 lts/100kms.

La gran diferencia con sus rivales la hace la suspensión independiente multilink del eje trasero, lo que se traduce en un gran confort de marcha y control de la pickup. Dispone de muy buen nivel de insonorización, aun viajando y con viento lateral fuerte.

Finalmente podemos decir que lo que más nos gustó de la Renault Alaskan es: su diseño, el motor, el confort de marcha, sus aptitudes off road y sus prestaciones en general, mientras que entre lo mejorable podemos mencionar, falta de bloqueo de diferencial, solo un one touch en la ventanilla del conductor y algunos faltantes en confort y seguridad, por lo demás tiene todo para jugar en el segmento más competitivo del mercado argentino.