El Millo mide sus aspiraciones

River visita a Tigre con la necesidad del triunfo para seguir apostando al título. El encuentro se juega en Victoria a partir de las 20.30. Patricio Loustau estará como juez principal, y en el VAR Diego Abal.

En alza y con la expectativa de pelear el campeonato, River visita al irregular Tigre, en Victoria, en un encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Profesional.

El partido se juega en el estadio José Dellagiovanna desde las 20.30. Tendrá a Patricio Loustau como juez principal, mientras que en el VAR estará Diego Abal, y la televisación será de TNT Sports.

River viene de golear como local a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 a 0, se encuentra en el quinto puesto de la tabla y se mantiene expectante con pelear por el título de la Liga Profesional, ya que se ubica a siete unidades del líder Atlético Tucumán.

Con la mayoría de los futbolistas recuperados, Marcelo Gallardo hará un solo cambio tomando como referencia al equipo que salió a jugar en el Más Monumental: Milton Casco ingresaría por Elías Gómez.

En tanto, pese a que Paulo Díaz y Héctor Martínez ya están a disposición, la zaga central seguirá integrada por Javier Pinola y Emmanuel Mammana.

Por su parte, Tigre viene de caer frente a Colón de Santa Fe por 2 a 1 e intentará volver al triunfo luego de tres encuentros sin sumar de a tres unidades.

Aunque los resultados no acompañan al equipo de Diego Martínez, el entrenador no estaría a disgusto del desempeño en cancha y apostaría una vez más por los mismos once que arrancaron jugando frente al conjunto santafecino, en el que se destaca la presencia de Mateo Retegui, goleador del certamen con 10 conquistas.