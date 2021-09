El Merengue no se detiene

Colón venció como visitante 3-2 a Desamparados y por ahora, hasta que hoy juegue Alianza, es el único puntero del torneo.

Colón no se cae. Hoy sacó pecho en el Serpentario y sigue firme arriba. En un partidazo venció 3-2 a Desamparados y por ahora es el único puntero del torneo local de fútbol.

Sobre la hora, a los 44 minutos del segundo tiempo el goleador Carlos Méndez marcó el tanto del triunfo.

Por otro lado Marquesado superó 2-1 a Árbol Verde con goles de Gabriel Muñoz y Gonzalo González, descontó Núñez.

Mientras que en Chimbas San Lorenzo rescató un punto sobre la hora. Perdía 2-1 con Peñarol y gracias a un gol en contra logró salvar la ropa e igualar el cotejo 2-2.

PRIMERA B

El Globo reaccionó y goleó 5-1 a Punteto, Huarpes no pudo como local y empató 1-1 con Sarmiento, además López Peláez vapuleó 4-0 a Defensores de Argentinos y por último Fiorito que continúa imparable aplastó 3-0 a Centenario Olímpico de visitante.

MAÑANA

Unión vs. J. Unida

Atenas vs. Alianza

9 de Julio vs. Aberastain

Carpintería vs. Del Bono

Rivadavia vs. Trinidad

Picón vs. Zondina

Recabarren vs. San Damián

Libertad vs. Los Pumas

Rivera vs. D. Los Andes

LUNES

San Martín V. Obrera