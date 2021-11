El mensaje de la China Suárez para quienes la critican

La actriz usó la frase de una canción para “tirarles un palito” a las personas que la atacaron este último tiempo.

Tras los comentarios que recibió en su contra los últimos días, hoy, Eugenia La China Suárez publicó en su cuenta de Instagram una frase de un tema de Jorge Drexler a modo de “dedicársela” a quienes la liquidaron.

«El odio es el lazarillo de los cobardes», dice el calco que se puede ver en la storie y el cual reza una parte de la canción “La Guerrilla de la Concordia”.

Si bien no mencionó a nadie en especial ni tampoco volvió a subir algún contenido hasta el momento, se deja entrever que la ex Casi Ángeles está dolida por estar en boca de todos tras el Wandagate y por los comentarios negativos hacia su persona .Cabe recordar que días atrás en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Ángel de Brito apuntó fuerte contra la modelo luego de que Yanina Latorre revelara la dura conversación que tuvieron ambas por teléfono por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Cuando fue lo de Eugenia Tobal, se mostró asquerosa como es siempre, recordemos que ella había perdido un bebé, se había divorciado de su marido porque apareció otra chica”, sentenció el conductor de LAM.

Luego, evocó cómo negó su affaire con Benjamín Vicuña cuando estaba casado con Pampita. “Cuando fue lo de Pampita se sentó en el programa de Rial a decir yo no tengo nada que ver, una historia de amor con Vicuña, hijos, familia. Entonces es muy difícil creerle”, expresó.

Quién no se quedo atrás esta semana tampoco fue su exsuegra, Marcela Tinayre. La hija de Mirtha Legrand contó una anécdota con la actriz cuando ésta era novia de su hijo, Nacho Viale, en el 2010, y la liquidó.

«Yo me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay. Ella se acababa de ir de Casi Ángeles y había algo que me llamaba la atención: Todos los días era ‘porque Fulano me sacó, Sultano’… Un día le dije ‘flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto’. Así fue, pero después no la vi mucho más», se sinceró la conductora de radio y televisión en Intrusos (América).

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no pudieron contener las carcajadas ante la sinceridad de Tinayre. Ella entonces comentó: «Les voy a decir la verdad. Yo me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca presté mucha atención».

Qué dice el tuit sobre la China Suárez y Nacho al que Juana Viale le puso like

Por su parte, la excuñada de la actriz, Juana Viale, días atrás, se proclamó “fan de la China Suarez” aunque un like que puso recientemente a un tuit que involucra su hermano Nacho y a la artista generó polémica.

«La China dijo algo feo de Nacho de los olores, ojala encuentre el video Ángel de Brito», escribió una usuaria en Twitter. En respuesta, otra puso: «¡Sí! ¡Que tenia olor a culo!». Este último comentario fue el que Juana Viale le dio like. El conductor de LAM lo vio y lo expuso por la misma red. Luego de eso, la conductora tomo su cuenta para salir a aclarar.

«Viste cuando estás mirando las pelotudeces que dicen unos de otros, hasta que llegás a la máxima, y en vez de apretar para hacer scroll se aprieta el corazón, o sea like, bueno, eso», comenzó explicando la actriz y presentadora de televisión. Visiblemente molesta, agregó: «¿Hay que aclarar todo? No se hagan eco de todas las pelotudeces. Amén».