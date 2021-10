El mejor truco para grabar llamadas en iPhone

Aunque Apple no haya incluido una opción nativa en sus celulares, existen varias opciones de terceros que permiten alcanzar este objetivo.

En medio de un mundo sacudido por la inseguridad y la violación a los protocolos de privacidad, el hecho de que Apple no haya incorporado una forma nativa de grabar una llamada en los iPhone es un detalle que agradecen varios de sus usuarios. Evitar al máximo las estrategias que los hackers puedan utilizar en contra de la seguridad de las personas es una buena forma de fidelizar a los clientes y más en esta época de inseguridades en la red.

Sin embargo, otras personas no han dudado en quejarse por la ausencia de esta opción teniendo en cuenta que puede ser importante, especialmente en medio de situaciones en que las declaraciones de una persona son relevantes como por ejemplo, una entrevista.

No obstante, que los iPhone no cuenten con una forma predeterminada para grabar una llamada no quiere decir que no se pueda hacer uso de dicha herramienta en estos dispositivos móviles. Para esto existen aplicaciones de terceros que ayudan a quienes necesitan grabar una conversación con el celular de Apple.

Nota: Por supuesto antes de grabar una llamada lo más educado y legal que debe hacer es solicitar el consentimiento de la persona o grupo de personas que están participando de la conversación. Ya sea en medio de la llamada con una simple pregunta: “Quiero grabar esto, ¿están de acuerdo?” o con un mensaje escrito enviado al correo electrónico o una red social, lo ideal es que antes de darle al botón ‘grabar’ todos los participantes de la conversación tengan conocimiento de lo que va a hacer y sobre todo que hayan dado su permiso para esto.

Con esta información solo tendrá que ir a la tienda AppStore y buscar RevCall Recorder para iOS, una aplicación 100 % gratuita que grabará llamadas en el iPhone de forma sencilla. Solo tendrá que descargarla en el celular y seguir estos sencillos pasos:

1. Abra la aplicación en su dispositivo y verifíquela con el número telefónico.

2. Después deberá dar un toque en la opción de Iniciar llamada grabada que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

3. Inmediatamente aparecerá un cuadro emergente en el que se le preguntará si la conversación a grabar es una llamada saliente o una llamada entrante. Escoja la opción que corresponda.

4. Finalmente, y después de seguir las indicaciones al pie de la letra, la conversación se grabará de forma exitosa en su celular.

Para poder compartir una grabación solo tendrá que dirigirse a la lista de llamadas grabadas y escoger el contenido que desea enviar. El archivo de audio se podrá compartir en las distintas apps de mensajería, enviarlo porcorreo electrónico o subirlo a la nube en Dropbox.