El mediodía le sienta mejor

El San Juan Rugby se impuso de manera contundente 34 a 13 sobre Marabunta y se acomodó en la tabla de posiciones del Torneo Reubicación del Regional del Oeste.

En un partido cargado de emociones, el San Juan Rugby debutó como local en el Torneo Reubicación con un triunfo sobre Marabunta.

El equipo que dirige Ricardo Marinelli tuvo en las individualidades el premio mayor, ya que terminaron siendo determinantes en el segundo tiempo para consolidar un triunfo claro 34 a 13.

Resulta difícil explicar que con una defensa que no estuvo tan bien acertada en la primera etapa, el Piuquen se retirara al descanso ganando ya con el try de Felipe González y la conversión del Pumita Juan Pablo Castro, que terminó siendo determinante con su patada efectiva.

El Juampi selló dos penales mas y no falló en ninguna de las conversiones post try.

Marabunta llegaba a San Juan como el mejor ubicado en la tabla de la zona Oro, pero no pudo demostrar y tampoco el San Juan lo dejó.

En el segundo tiempo el apertura Emanuel Reinoso fue clave por su accionar para ir destrabando el partido con una excelente corrida y un try que abrió el camino de la victoria Piuquén.

Marabunta presionaba mucho a la defensa sanjuanina y cuando menos lo esperaba apareció Juan Pablo Castro primero y Sebastián Diez con sendos try después para dejar sin respuestas al equipo rionegrino y sumar una victoria muy alentadora para las esperanzas de ascenso del San Juan Rugby.

En Neuquén el local venció a Huazihul 20 a 3.