El Luto vuelve a Villa Krause

En la tarde de hoy tendrá continuidad la fecha 17 del fútbol de Primera A de la Liga Sanjuanina. En la cancha del absoluto líder que tiene el torneo, en el 12 de octubre de Unión de Villa Krause, se producirá el regreso de uno de los ídolos del Azul. El Luto Molina volverá a pisar el césped del reducto rawsino, esta vez como rival, ya que es el entrenador de San Lorenzo de Ullum, equipo con el que se medirá el puntero.

Además, hoy también juegan: Juv. Unida vs. Aberastain, San Martín vs. Villa Obrera (Predio E. Mas), 9 de Julio vs. Alianza, Sarmiento vs. Colón Junior, Atenas vs. Carpintería y Del Bono vs. Rivadavia. La fecha empezó el sábado con Árbol Verde 0-3 Desamparados, Marquesado 2-2 Peñarol y Zondina 0-1 Trinidad.