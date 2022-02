El lunes comienza el Argentino Junior de Hockey sobre patines

Organizado por el club Lomas de Rivadavia y con sede en el Estadio La Superiora. Participarán 16 equipos de los cuales 10 son de San Juan.

El torneo debió jugarse a principio de año pero la pandemia y el avance de la tercera ola impidieron que se realizara.

Habiendo logrado una mejora en el estatus sanitario provincial desde la Confederación Argentina de Patin reprogramaron el campeonato y este lunes se jugará el primer partido.

Por San Juan además del organizador Lomas de Rivadavia, jugarán Estudiantil, Huarpes, Social, Valenciano, Olimpia, Barrio Rivadavia, Banco Hispano, Caucetera y Bancaria.

Desde Mendoza llegan Murialdo, Casa de Italia y Palmira. En tanto que desde Buenos Aires los representantes serán Comunicaciones y Ciudad de Buenos Aires. En tanto que Entre Rios tendrá a Recreativo.

El torneo está diagramado para jugarse en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Jugaran todos contra todos clasificando los dos primeros para cruzarse luego en octavos, cuartos, semifinal y final.

Las zonas están compuestas de la siguiente manera:

ZONA A

Estudiantil

Huarpes

Comunicaciones

Social San Juan

ZONA B

Valenciano

Lomas de Rivadavia

Ciudad de Buenos Aires

Murialdo

ZONA C

Olimpia

Barrio Rivadavia

Recreativo

Casa de Italia

ZONA D

Banco Hispano

Caucetera

Bancaria

Palmira

El programa del primer día de actividad tendrá el siguiente detalle:

10.30 Valenciano vs. Murialdo

12.00 Huarpes vs Comunicaciones

13.30 Recreativo vs Casa de Italia

15.00 Banco Hispano vs Palmira

16.30 Estudiantil vs. Social San Juan

18.00 Olimpia vs. Barrio Rivadavia

19.30 Lomas de Rivadavia vs. Ciudad Bs.As.

21.00 Acto Inaugural

22.00 Bancaria vs. Caucetera.