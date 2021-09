El lenguaje corporal en primavera

Llegó la primavera y algo cambió dentro de nosotros, aunque no se hayan producido cambios objetivos en nuestro entorno.

Análisis exclusivo

para Zonda Diario

Por Hugo Lescano*

@hlescano

Es algo que también les ocurre a todos los seres vivos con el cambio de temperatura y los días más largos. Sin embargo, a nosotros los humanos, la primavera pareciera afectarnos de modo particular. ¿Es solo una sensación? ¿O se produce algún cambio químico en nosotros?

Quizá el ejemplo metafórico más claro sea el de algunas familias de osos que luego de sus largos períodos de hibernación y con la llegada de la primavera, despiertan a una nueva actividad. De modo similar, salvando las distancias propias de la especie, los humanos también salimos con mayor énfasis a saciar nuestra necesidad afectiva y de socialización al finalizar el invierno. Diversos estudios antropológicos dan cuenta de este fenómeno que sucede año a año de modo inevitable. Las actividades comerciales se dinamizan y los emprendedores relanzan ideas con energía renovada. Wathsapp aumenta su volumen de mensajes entre un 10% y un 15% en primavera y lo mismo sucede en los perfiles de Facebook e Instagram que aumentan considerablemente la cantidad de visitas. Uno de los datos más relevantes en el mundo virtual es que toman gran protagonismo en primavera, aplicaciones de citas como Tinder o Happn que se descargan casi un 20% más al llegar setiembre en esta parte del hemisferio. Y en cuanto a los contactos y mensajes de esas mismas aplicaciones, aumentan de manera considerable superando un 20% en relación al resto del año.

“Las temperaturas agradables facilitan el camino a la sonrisa y es por eso que la primavera es la estación del amor”.

Lo cierto es que nuestra química cambia considerablemente, al elevarse la temperatura sumado al estímulo visual de colores más vivos en la naturaleza. La primavera favorece la liberación de dopamina, serotonina y oxitocina en nuestro organismo. Todas sustancias que están relacionadas con el placer, el alivio del estrés y el bienestar actuando como neurotransmisores.

Es así que nuestro comportamiento, en términos generales, cambia notablemente en esta época del año, aunque debemos reconocer que cada persona también tiene su particularidad y hay, por ejemplo, personas que por motivos específicos son más amantes del invierno.

¿Y nuestro lenguaje corporal? ¿Se modifica? ¡Claro que sí! Somos más proclives a abrazarnos y al contacto físico de todo tipo y al intercambio de fluidos corporales. Como especie interactuamos más y esa es una de las razones, por ejemplo, por la cual proliferan los nuevos bares y centros de esparcimiento que abren sus puertas por primera vez en primavera. Nos cuesta quedarnos en casa con el clima primaveral y sentimos el “llamado” de nuestra naturaleza humana a salir de nuestras “madrigueras” para reunirnos o simplemente sentirnos acompañados en espacios públicos. (Esta primavera, se duplica el deseo de socializar como respuesta a la larga cuarentena que de modo obligado, por la pandemia, debimos soportar). Asimismo, las temperaturas agradables facilitan el camino a la sonrisa y es por eso que la primavera es la estación del amor.

Esta es la época en la que tendremos mayores posibilidades de éxito en emprendimientos comerciales ya que existe un grado de entusiasmo y excitación en las personas, que genera mayores iniciativas. Bajar de peso, aprender un idioma, tomar cursos y capacitaciones de todo tipo, son las alternativas posibles, ya que somos más permeables a todo tipo de cambios.

“Nos cuesta quedarnos en casa con el clima primaveral y sentimos el “llamado” de nuestra naturaleza humana a salir de nuestras “madrigueras”.

Es el momento de pedir un aumento o alguna mejora en nuestro trabajo ya que las propuestas son mejor recibidas o al menos no producen tanta resistencia. Son días propicios para entablar relaciones amorosas, realizar invitaciones que no nos hemos animado hasta ahora, restablecer vínculos y lanzar proyectos nuevos. Las probabilidades de éxito son mucho mayores en estos días. Recordemos que, si bien somos seres racionales, también somos una especie cuyos comportamientos se imprimen en nuestro cuerpo mediante cambios fisiológicos. Y como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.

*Hugo Lescano

Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal Consultor de la OEA (Washington DC) en Negociación y Comunicación no Verbal www.hugolescano.com