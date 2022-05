El Lechuzo, cerca de clasificar

En el Torneo de Invierno Luis “Toto” Herrera de la Primera División A de nuestra provincia se puso en marcha la fecha 15.

En el oeste de San Juan, Atlético de la Juventud Alianza venció como visitante a Sarmiento por 1 a 0, quedando a un paso de clasificar a la siguiente instancia.

Además, Árbol Verde 0 – 1 Marquesado, Atenas 0 – 0 Trinidad, Del Bono 2 – 2 Colón y Rivadavia 3 – 0 Carpintería.

La fecha sigue el domingo: Juventud Unida vs. Desamparados, Unión vs. Aberastain, 9 de Julio vs. Villa Obrera y Juventud Zondina vs. San Lorenzo.

Se cierra este lunes con el enfrentamiento entre San Martín vs. Peñarol.

Las posiciones son comandadas por Unión de Villa Krause, que suma 35.