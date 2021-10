El lapidario comentario de Graciela Alfano sobre Maradona

La ex vedette opinó sobre las denuncias de quien fuera novia del Diez en Cuba.

Mavys Álvarez, la novia que Diego Maradona tuvo en Cuba cuando ella tenía 16 años, reveló detalles escabrosos sobre su relación con el futbolista. En diálogo con el periodista Mario J. Pentón para América Noticias, el noticiero de América TeVé de canal 41 de Miami, Álvarez contó cómo fue el vínculo abusivo que mantenía con el Diez.

El testimonió rápidamente generó repercusiones en nuestro país. En este sentido, sus familiares directos reaccionaron con diversos comentarios en las redes sociales. Además, personas vinculadas a su círculo cercano también dieron su opinión sobre el relato de Mavys.

Graciela Alfano fue invitada al piso de Nosotros a la Mañana y opinó sobre las denuncias de Álvarez. Aunque la ex vedette siempre mantuvo una relación de amistad con Maradona, la actriz sorprendió con sus declaraciones lapidarias. “Vos sabés que yo lo quería mucho a Diego. Pero no puedo salirme de mi condición de víctima de abuso sexual infantil, no puedo dejar pasar la denuncia de esta chica que era menor”, comenzó diciendo. “Francamente hay fotos en donde esta niña parece hasta de menos de 16 años”, agregó indignada Alfano.

Finalmente, sentenció: “Yo entiendo que sus hijas y su mujer están tratando de pilotearlo de la mejor manera posible, pero hasta el momento no tiene defensa posible”.