El Kun se sube a la Scaloneta

El ex delantero de la Selección argentina Sergio “Kun” Agüero confirmó este lunes que estará en el Mundial de Qatar 2022 pese a su retiro, aunque todavía resta definir en qué rol acompañará a la delegación albiceleste a la cita máxima del fútbol.

“Estamos viendo, como ya dije, voy a ir al Mundial. Hoy tuve una linda charla con ‘Chiqui’ (Claudio Tapia). Ir a Qatar, voy, estamos viendo en qué rol. Además, creo que voy a estar en el sorteo, esta semana vamos a terminar de arreglar todo”, señaló en declaraciones a TyC Sports.

Y agregó: “Quiero estar con los chicos ahí, que me llevo muy bien. Estar al lado de ellos y descontracturar. Es buscar la manera de encontrar un rol, es muy reciente lo que me pasó y aunque me llegaron ofertas de muchos lugares, quiero estar tranquilo y disfrutar lo que no pude siendo jugador”.

En esa línea, el “Kun” manifestó: “Es la primera vez que pude pasar el cumpleaños de mi hijo en Argentina. Él está justo en la edad en la que quiere jugar al fútbol, intentaré acompañarlo en lo que quiera”.