El «Kun» Agüero sufrió una arritmia y continuará internado

El delantero del Barcelona fue retirado en ambulancia del Camp Nou, luego de abandonar el partido ante el Alavés por una molestia en el pecho. Medios españoles revelaron que será sometido a chequeos más profundos.

El «Kun» Agüero fue trasladado desde el Camp Nou hasta un centro médico este sábado tras caer sobre el césped en el encuentro entre Barcelona y el Alavés.

El diario español El País reveló que el futbolista fue sometido a estudios cardiológicos que arrojaron que había sufrido una arritmia (problemas del ritmo cardíaco que hacen que los impulsos eléctricos no funcionen adecuadamente haciendo que el corazón lata de manera irregular). Informó también que el argentino ya había vivido un episodio similar «diez días atrás».

Desde el Barcelona aún no actualizaron el parte médico. «Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico», fue lo único que publicó el club.

Por su parte, el periódico Sport aseguró que el argentino continuará internado para hacerle chequeos más profundos y seguir analizando su estado de salud. «El futbolista está tranquilo, dentro de lo que cabe, pero preocupado por esta nueva situación a la que se enfrenta, aunque ya sufrió un episodio igual a los 12 años», indicó el medio catalán.

El confuso episodio ocurrió después de una jugada en la que Agüero saltó junto al defensor Víctor Laguardia. Si bien no hubo ningún choque en esa disputa, el «Kun» terminó sentado sobre el césped tomándose el pecho.

Personal médico lo atendió durante unos minutos en el campo de juego e intentó retirarlo en camilla, sin embargo, el delantero prefirió salir caminando.

«Le he preguntado y me ha dicho que estaba un poco mareado», declaró el sábado el técnico interino del Barça, Sergi Barjuan, y agregó: «Me he enterado ahora que ha estado en el hospital. No puedo decir más porque no sé más».