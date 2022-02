El karma de las 14 lesiones

Una despedida que no sólo está marcada por la emoción, sino también por la catarata de lesiones que debió afrontar. Experto en el arte de no darse nunca por vencido.

Las lesiones de Delpo

1. En 2008, fisura lumbar en un partido contra el español Ferrer en Australia. Afuera dos meses.

2. Desgarro en la espalda por lo que tuvo que retirarse del Masters 1000 de Roma.

3. Final de la Copa Davis en Mar del Plata ante España, en 2008. Se midió contra Feliciano López. Derrota y distensión en el aductor derecho.

4. Luego de un 2009 superlativo aparecieron unas molestias en su muñeca derecha y, tuvo que pasar por primera vez por el quirófano. Inactividad de casi ocho meses.

5. A mediados de 2011 padeció un desgarro en el recto anterior izquierdo.

6. Fuerte dolor en el hombro derecho que lo forzó a bajarle la persiana a su temporada.

7. En 2012, apareció el primer gran problema en su carrera: la muñeca izquierda. No pudo jugar el cuarto encuentro de la Davis ante República Checa.

8. En 2014 reaparecieron los dolores en la muñeca izquierda. Todo un año perdido.

9. Enero de 2015, otra pequeña intervención quirúrgica en la muñeca izquierda.

10. Tercera operación consecutiva en su muñeca izquierda que le generó once meses de inactividad.

11. En 2018 Todo indicaba que iba a luchar por la cima del mundo. Sin embargo, una imperceptible caída en el duelo de semifinales ante Borna Coric le causó la fractura de la rótula de la rodilla derecha.

12. Nuevamente se tropezó -esta vez en 2019 en la hierba de Queen’s-, golpeó en el mismo lugar y no le quedó más remedio que volver a pasar por el bisturí. 13. Probó con todos los métodos para terminar de curar la rodilla. Pero tuvo una operación en Miami con el doctor Lee.

14. En agosto del 2020, decidió viajar a Suiza para ser operado en su rodilla derecha.