El juez realizará la inspección ocular

La decisión la tomó ayer el Jurado de Enjuiciamiento ante un recurso que fue interpuesto por la defensa del magistrado de Jáchal.

El Jurado de Enjuiciamiento, encabezado por el cortista Marcelo Lima, confirmó que el juez Eduardo Vega llevará adelante la inspección ocular en el Juzgado de Jáchal al rechazar ayer por improcedente un Recurso de Reposición interpuesto por la defensa de Javier Alonso, en el marco del jury contra el magistrado jachallero.

Los abogados de Alonso, Marcelo Fernández Valdez y Franco Montes, presentaron un Recurso de Reposición ante el Jurado de Enjuiciamiento, luego de que el órgano constitucional definiera que el juez subrogante de la Segunda Circunscripción, Eduardo Vega, llevara adelante la inspección ocular en el Juzgado de Jáchal.

En el recurso, la defensa sostuvo que dicha medida debía ser llevada adelante por los miembros del tribunal y no por un funcionario extraño al jury, “ya que desnaturaliza y desvirtúa la finalidad del medio probatorio”.

En la mañana de ayer, el Jurado se reunió para tratar dicho recurso y resolvió rechazarlo, al señalar, entre otros puntos, que “la petición de la defensa, fue de inspección ocular específicamente, y no de reconocimiento judicial”.

“Tampoco surge del escrito, que haya sido intención de los peticionantes, que el Tribunal se constituya en el lugar, atento que no fue expresamente peticionado, justamente es por ello, que solicitan el medio probatorio de inspección ocular, y no reconocimiento judicial”, manifestaron entre sus fundamentos los integrantes del Jurado.

El tribunal presidido por Lima sostuvo además que “haciendo uso de una potestad expresamente acordada por el art. 99 de la ley 663-E, ha encomendado la inspección ocular” al juez Vega, resaltando que dicha medida “de ninguna manera violenta el Derecho de Defensa del acusado, menos aún, la garantía del Debido Proceso”.