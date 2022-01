El IPV ya recaudó $16 millones en 10 días

El Instituto Provincial de la Vivienda comenzó a intimar a los adjudicatarios morosos, con éxito, a principos de la semana pasada. Aún le quedan por cobrar 200 millones de pesos.

El IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) avanza en el cobro a los adjudicatarios morosos. Desde que comenzó a intimar a través de mensajes, el ente provincial ha recaudado más de 16 millones de pesos.

El IPV comenzó a analizar la situación de los morosos en el año 2019. Con el fin de concientizar a las familias que no pagaban las cuotas de sus casas, en noviembre de 2020, realizó una campaña de concientización recordándoles que con su pago contribuyen a realizar más viviendas para aquellos que no la tienen. Pero no dio resultado.

Marcelo Yornet, titular del IPV, señaló que “la campaña la repetimos el año pasado pero la situación no cambió mucho. Por eso hablamos con una empresa y le brindamos la información para que ellos realizaran un análisis dentro del padrón de adjudicatarios que estaban en deuda con el IPV”.

De ese análisis surgió una cartera de 4.500 adjudicatarios que tenían la posibilidad, por sus ingresos o por tener una buena tarjeta, de pagar las cuotas pero no lo hacían. A todos ello, hace 10 días, el IPV les mandó un mensaje recordándoles su deuda.

“Luego de esos mensajes, se acercó mucha gente a regularizar sus deudas, algunos ya cancelaron, otros realizaron un plan de pago. Al viernes de la semana pasada llegamos a una recaudación de $ 6.700.000 sobre 200 millones de pesos que es la deuda de esos 4.500 adjudicatarios. Y esta semana ya recaudamos 10 millones de pesos”, explicó Yornet.

El funcionario afirmó que “con lo recaudado podemos hacer dos casas, es poco, pero es importante ir avanzando. Recién comenzamos”.

El funcionario indicó que “ya enviamos un nuevo mensaje para recordar nuevamente la deuda. A todas aquellas personas que ya se acercaron por la repartición no lo recibirán”.