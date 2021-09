El INV abre la puerta para el vino en copa

Recientemente se aprobó una resolución del INV por el cual se abre la puerta para que haya un sistema de fraccionamiento y distribución para la comercialización en establecimientos gastronómicos de vino en copa o más conocidos como en grifo.

La resolución en cuestión autoriza el uso de envases de acero inoxidable para el fraccionamiento de vinos en bodegas para el consumo directo en copas. Esto implica que los vinos se podrán envasar en tanques de acero inoxidable de 20 a 50 litros, que luego se distribuirán en los establecimientos gastronómicos desde la misma bodega o a través de un prestador de servicios de distribución.

Consultado sobre el tema, el vicepresidente del INV, el ingeniero Hugo Carmona manifestó sobre el fraccionamiento que “se trata de tanques de acero inoxidable porque consideramos que es uno de los mejores recipientes para este tipo de alimentos”. Explicó que estos tanques tienen un sistema de hermeticidad, que una vez que “sea envasado sea inviolable”. Para ello se tienen que sumar una serie de codos y mangueras y en la medida que el tanque se valla vaciando “el aire que le queda en el tanque sea ocupado por otro gas inerte -gas de grado alimenticio-, lo que lleva a que el vino de copas, en estos tanques pueda durar meses sin sufrir deterioro”. Explicó que para la conservación del producto no se necesitan heladeras.

El ingeniero Carmona al profundizar sobre esta propuesta afirmó que “este tipo de envase permite lo que se conoce en todo el mundo como vino de grifo, de canilla o en copa”. Esto permite que una vez que se “pincha” o abre en envase que puede tener de 20 a 50 litros de vino “pueda estar hasta dos meses sin tener ningún tipo de problemas y si el tanque no se abre puede estar un año.”

Lo cierto es que este sistema, al igual que ocurre con competidores como la cerveza “se saca por la canilla un vino y se sirve en la mesa. Es como sacar un vino del tanque de una bodega y ponerlo en la mesa del consumidor”. Las bodegas fraccionarán el vino en tanques de acero inoxidable y “lo va a etiquetar , como dice la norma y precintar. La bodega lo puede distribuir entre los centros de consumo- restaurantes, hoteles, sala de fiestas-, o con un prestador de servicio”.

El envase de acero inoxidable es retornable, una vez que se vacía vuelve a la bodega y se vuelve a llenar, similar a lo que ocurre con la damajuana.

Carmona explicó que “este vino en copa gastronómicamente es fácil de servir, se abre el grifo y sale directo a la copa”. El sistema para servirlo se coloca el tanque, el vino pasa por un serpentín para que le de un poco de temperatura”. El mismo funciona con agua enfriada que tiene una circulación en contra “y el vino blanco y rosado fresco y también algún tinto con algo de temperatura”.

El funcionario del INV sobre este nuevo sistema en los lugares de consumo gastronómicos afirmó que “el empresario tiene que adaptar su sistema. Por ejemplo si tiene una barra tiene que poner un sistema de canillas de acero inoxidable con grifos que estarán conectados con el serpentín de enfriamiento al tanque. Esta inversión no es cara”, ya que los productos que se necesitan son de fabricación nacional”.

Carmona insta a que los empresarios se animen a hacer este tipo de inversión como ocurre en otros lugares del mundo, como España o Estados Unidos. “En Nueva York ofrecen vinos de los cuales se tiene poca información pero son a precios más económicos e incentivan el consumo”.

Con esta opción “se abre un nuevo negocio, un vino de copas, que se puede compartir entre amigos”. También permite que el consumidor en una mesa pueda pedir distintos tipos de vinos y no estar atado a comprar una botella, que “por ahí no se la va a poder tomar”, explica el ingeniero Carmona.