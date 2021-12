El intendente Rubén García afirma que el paro no tiene que ver con los salarios

El intendente de Rawson, Rubén García aseguró que el paro de los empleados no tiene que ver son los salarios.

“Es nefasto cómo se manifestaron. Los salarios están totalmente al día, somos de los mejores municipios en ese sentido. Son temas con contenido político detrás”, dijo el jefe comunal.

“Lamentablemente estamos sufriendo consecuencias de las medidas de acción directa adoptadas por el Gremio SUOEM”, aseguró.

Las medidas de protesta que adoptaron los municipales de Rawson, se calificaron como ilegales, “que afectan los servicios públicos, especialmente el de recolección de residuos en las distintas zonas del departamento”.

“El reclamo, no tiene que ver con salarios ni con derechos no respetados de los trabajadores municipales. Se trata de una diferencia no resuelta entre los gremios SUOEM y UPCN por su participación en las paritarias”, explicó García.

Al respecto, el intendente, Rubén García manifestó “los salarios de los trabajadores están al día. Estas son medidas totalmente ilegales, ya que la Subsecretaría de Trabajo determinó la conciliación obligatoria, serán descontados los días no trabajados ”

Ante esta situación, se han redoblado esfuerzos y se ha destinado personal de otras áreas, como así también se cuenta con la colaboración de cooperativas para brindar dicho servicio y evitar la acumulación de más residuos.

El jefe comunal, Rubén García agradeció a todos los colaboradores que están trabajando y poniendo su mayor esfuerzo para poder brindar los servicios públicos y regularizar la situación que perjudica a los rawsinos.

“Estamos haciendo todo lo posible para solucionar el conflicto. Pedimos a nuestros vecinos colaboración y les agradecemos por su paciencia y comprensión”, manifestó el Intendente.