El impacto del cambio en Economía, desde la lupa de un empresario sanjuanino

Conoce qué análisis hace el sector en un día marcado pro la incertidumbre financiera.

En medio de una jornada marcada por la incertidumbre en los mercados, producto del cambio en el Ministerio de Economía de Nación, el empresario Carlos Otto, del sector farmacéutico, dialogó con Zonda Diario sobre la situación en el sector.

“Realmente, el mercado se había comportado con muy escasos movimientos, tanto en los productos. Se están esperando las primeras medidas que tome la ministra. Creo que no van a existir grandes cambios. Creo que tampoco el ministro Guzmán era un ministro que dictara las políticas económicas y fiscales. Estas venían dictadas de otro lugar y esto tampoco va a cambiar”, señaló.

Además, explicó que “hay una definición que hay que dar y que es trascendente. La mitad de la biblioteca entiende que la emisión es una cuestión inflacionaria y tenemos aparte, este Gobierno que entiende que la Emisión no es una cuestión Inflacionaria. Por ahí pasa la gran cuestión a resolver. Si no lo es no existiría problema y podemos emitir y tapar toda la cuestión que se pueda generar”.

Otto se definió como los que creen que la cuestión inflacionaria es una cuestión monetaria. Por lo tanto, advirtió que “si no achicamos el gasto, vamos a seguir en este proceso y va a ser peor el tema inflacionario”.