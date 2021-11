El hotel Del Bono Park, la cábala de la Albiceleste

Las seis veces que jugó en SJ se hospedó ahí y nunca perdió. “En la séptima visita, ojalá sigamos trayendo suerte”, sostuvo el gerente Pablo Bazze, quien charló con Diario Zonda sobre cómo se preparan para recibir a Messi y compañía.

El hotel Del Bono Park tuvo el privilegio de hospedar, nada más y nada menos que a Diego Maradona y Lionel Messi. Cada pasillo tiene la huella imborrable de los dos futbolistas más grandes de la historia nacional.

Desde 2011 a la fecha alojó seis veces a la Selección argentina y le trajo suerte ya que la Abiceleste nunca perdió.

La primera fue en el 2010, en un amistoso ante Costa Rica en la cancha de San Martín. Después volvió en el 2011 para jugar con Venezuela (4-1) en la inauguración del Bicentenario, 2015 otro amistoso ante Bolivia (5-1), 2016 ante Honduras (1-0) y Colombia (3-1), éste por Eliminatorias y finalmente contra Nicaragua (5-1) el 6 de junio del 2019, previo al mundial de Rusia.

El lunes a las 21.00 arribará nuevamente al lujoso Del Bono Park y su gerente Pablo Bazze espera seguir “siendo cábala y que le sigamos trayendo suerte.

El coqueto hotel sanjuanino hace un mes que se está preparando para recibir a Messi y la Scaloneta. “Nuestro equipo hace años que trabaja estos eventos. Hace un mes trabajamos en esto, vamos a llegar bien. La prioridad es darle privacidad y un lugar para el descanso, son los objetivo primarios. En personal e infraestructura estamos muy bien”.

Messi y Maradona cuando vinieron a la provincia, se hospedaron en el Del Bono Park.

“Hemos tenido el privilegio de hospedar a Maradona y a Messi, todo un orgullo. Recuerdo la primera vez en el 2010, cuando vino Diego y luego Messi varias veces. Espero que le sigamos dando suerte, esta será la séptima vez que Argentina se va a alojar en nuestro hotel”, cuenta orgulloso.

De las tres veces que vino Messi, “nunca me saqué una foto con él y tampoco con Maradona. Hemos estado cerca, pero siempre respetando el protocolo del hotel. Yo a mis empleados les tengo prohibido eso y entonces con una política del hotel, yo tampoco lo hice. Respetamos la intimidad del plantel”, aclaró cómodo y sentado en el lobby del hotel.

El Del Bono Park cuenta tiene cuatro pisos y cuenta con 101 habitaciones. Hace dos semanas que está todo reservado, pero del 14 al 17 de noviembre, “el hotel solo estará disponible para la Selección argentina. El hotel está en burbuja sanitaria y solamente destinado para nuestra Selección. Por el momento vamos asignando lo que requieren, preparamos todo en función de los huéspedes. Por lo general los jugadores comparten habitaciones, según el protocolo. La Suite y Master están muy equipada con más de 80 metros cuadrados, amplias con dos camas individuales. Mientras que las estándares miden 28 metros.

La plaza hotelera está colmada, pero en esos días solo estará disponible para la Selección. El Del Bono Beach también está lleno”.

En cuanto a la seguridad, “estamos haciendo un gran esfuerzo mancomunado con la policía de la provincia y nuestro equipo de seguridad, es un operativo importante. Un centenar de empleados están abocados a este evento”, agregó.

El tema de la cocina y el chef es algo especial para las selecciones. Por lo general cada combinado lleva su propio cocinero, pero en este caso “nosotros disponemos de nuestro propio chef y equipo de cocina, ya que tiene un experiencia en función de los eventos previos. La Cumbre del Mercosur en el 2012 fue un hito para nosotros, a partir de ahí crecimos mucho”.

El hotel ha hospedado a grandes equipos y selecciones de distintas disciplinas deportivas, Los Pumas, pilotos del Súperbike, River, Boca, la selección femenina y masculina Sub 17 y Sub 15, a los grandes ciclistas que corrieron la Vuelta Internacional a San Juan, además recibió la Cumbre del Mercosur.

FRASE

“El primer evento grande que tuvimos fue la Cumbre del Mercosur en el 2012, a partir de ahí empezamos a crecer con esa experiencia”, dijo Pablo Bazze.

CIFRA: 20, mil pesos más IVA cuesta una habitación estándar en el Del Bono Park.

OFRECE UN SERVICIO COMPLETO Y LUJOSO

Las habitaciones son elegantes y cuentan con Wi‑Fi gratis, televisión de pantalla plana, minibar, caja fuerte y baño con bañera de hidromasaje. Las suites disponen de zona de descanso y cafetera.

Las suites superiores incluyen sala de estar independiente. Se ofrecen suites en el ático con terraza. Hay servicio de habitaciones.

El desayuno buffet es gratuito. Hay un restaurante de moda, un bar elegante en el vestíbulo y un asador, así como gimnasio, SPA y piscina exterior. El casino de lujo dispone de comedor, bares y espectáculos en directo.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!