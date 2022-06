El hijo de Valeria Mazza habló tras ser brutalmente golpeado. En una entrevista para una conocida revista, Tiziano Gravier se refirió al violento episodio que atravesó hace algunos días a la salida de un boliche en Rosario.



En su primera entrevista tras sufrir una brutal golpiza, el hijo de Valeria Mazza compartió un profundo mensaje sobre el estado de violencia que atraviesa nuestra sociedad, y además aclaró cuál es su posición frente a sus agresores.

En una imperdible nota con revista Caras, Tiziano Gravier habló sobre el feroz episodio que atravesó a la salida de un boliche en Rosario, y aclaró con respecto a los atacantes: “Yo a ellos no les diría nada. No tengo nada para hablar. Lo charlamos mucho acá en casa. Yo no quiero revancha ni venganza. Lo único que me preocupa es que esto no pase más y que se resuelva al pie de la letra de lo que dice la Justicia”.

Luego, el hijo de Valeria Mazza agregó categórico: “Que sea un mensaje claro de que si pasa esto, hay consecuencias. No puede seguir pasando que hagan algo así y sigan con su vida como si nada”.

Finalmente, sobre la palabra de los progenitores de sus atacantes, Tiziano Gravier remarcó: “Entiendo al padre de uno de los agresores que pidió perdón por lo que hizo su hijo, pero una cosa no quita a la otra. El señor puede estar recontra arrepentido, pero las cosas tienen sus consecuencias y esto se tiene que aprender”.

Los agresores del hijo de Valeria Mazza fueron detenidos hace algunos días. Los sospechosos se presentaron en el Centro de Justicia Penal para ponerse a disposición de la investigación.

Por otro lado, tanto Alejandro Gravier, padre de la víctima, como Valeria Mazza, han asegurado que este dramático hecho tiene que sentar un precedente para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.