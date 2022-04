El héroe silencioso del Azul

Delantero y Capitán del reciente ganador de la Copa de Campeones, Unión de Villa Krause fue determinante dentro y fuera de la cancha. El día después del logro se juntó a desayunar con los otros héroes anónimos del club.

A las 9.15 del lunes ya estaba en el club. Se fue derecho a lo de Hernán, el casero del club con su súper mate para medio kilo de yerba fácil.

Al abrir la puerta se encontró con ella, la misma que recibió en sus manos en la tarde noche del domingo.

La Copa de Campeones que ganó el domingo estaba en casa y Emanuel Reinoso la quería disfrutar un poco más.

La pava con agua ya estaba caliente y si bien el dueño de casa Hernán Verón, es mas del mate cocido, el Tutuka Diaz y Ezequiel Ontiveros acompañan al delantero y capitán de Unión.

La selfie recordará el momento y la presencia de la Copa, pero será para ellos solamente.

Y fueron ellos mismos los que hace algunos años, también sentados en el mismo lugar soñaban con cambiar la historia del club que estaba en la B local, queriendo llegar lejos pero observando un panorama oscuro.

Allí empezó a gestarse algo de lo que se consiguió el domingo en el Bicentenario.

“Nos hicimos muy amigos, hablamos mucho de fútbol, fantasiamos un poco, soñamos y nos ilusionamos con algo grande” empieza contando Emanuel Reinoso mientras toma su primer mate amargo.

El Flaco llegó a Unión en el 2017. Quizás en el peor momento. Donde los resultados estaban lejos de lo esperado. La perdida de la plaza en el Federal, el posterior descenso a la B local y una gran incertidumbre.

Sin embargo Emanuel se quedó en Villa Krause, con sus pergaminos a cuestas. Con el gol del ascenso para Desamparados en el hervidero del estadio de San Martín de Tucumán. Con el ascenso a la B Nacional con Estudiantes de San Luis, entre otros tantos.

“La pasamos mal, sufrimos pero de a poco fuimos dando pasos. Se fue sumando gente como Gastón (Solera el DT), otros jugadores y la gente fue mirando eso. La pandemia nos jugó en contra y cuando todo parecía imposible pudimos llegar a semifinales el año pasado” continuó el Flaco, que desde hace tres años es el capitán del equipo.

Los jugadores querían jugar el Torneo Regional pero lo económico y la poca presencia de dirigentes resumidos al Doctor Peña o Germán Aguzzi los dejó con las ganas.

Y entonces sabían que la manera de devolverle a los hinchas la confianza, la motivación era mostrando en cancha que se podía.

“Hay muchas cosas que no se saben, que se hacen en silencio pero que se consiguen para que estemos todos bien. No me corresponde a mi decirlo pero si debo decir que luchamos para estar unidos y esa fue nuestra fortaleza”, cuenta Reinoso sin mencionar todo lo que hizo él y otros tantos como el entrenador Gastón Solera.

Estando dentro del grupo se puede observar el buen clima y como van todos para adelante.

“Siempre creí en los hinchas, en el primer partido que jugamos acá después de la pandemia, la tribuna norte estaba llena. Por eso ellos son determinantes”

Escucharlo hablar tan distendido y tranquilo no es lo esperado, pero así es en su vida. Suma desde el ejemplo y desde el trabajo que sigue realizando cuando está arañando los 38.

“La llegada de Carlos (Biasotti) terminó de revolucionar todo. La gente creyó, porque está necesitada de alegrías, de triunfos. No quiere mas encierro, mas perdida de gente, quiere mas vida y el fútbol nos permite esto. Hablamos con los chicos lo que fue el camino al estadio, le gente haciendo filas interminables, alentando siempre y copando la tribuna. No me sorprende de Unión. Somos consciente que este es un Gigante que está despertando, pero necesitamos de todos” no es un discurso político pero Emanuel la tiene clara.

Al delantero no lo llevaron en andas después del partido. De hecho estaba en el banco de suplentes cuando terminó. Celebró con todos. Trajo a los que no jugaron para que fueran parte de esta gesta.

Los héroes también son los que actúan en silencio, los que se visten con la capa de la humildad y empuñan la espada de la solidaridad. Eso es, Emanuel Reinoso, otro de los súper héroes que terminaron con 4677 días de espera.

UNA LARGA ESPERA

La fiesta del domingo duró hasta tarde en el Bicentenario y se extendió a Villa Krause. Todos los flashes fueron con Carlos Biasotti, el gran ídolo del Azul que en apenas 4 meses de haber regresado ya le devolvió la alegría que necesitaban los hinchas.

Pasaron 4677 días del último título oficial de Unión. Demasiado para un pueblo que demostró el domingo que la pasión está mas viva que nunca.