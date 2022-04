El hermano de Chris Rock amenazó a Will Smith por la cachetada en los Oscar

Luego del escandaloso episodio en los Premios Oscar, Tony Rock indicó en un show de stand up que los actores no se amigaron.



La cachetada de Will Smith a Chris Rock por un chiste de mal gusto en los Premios Oscar todavía genera polémica. Ahora, el tema fue más allá de lo esperado. En esta ocasión, el hermano de Chris, Tony Rock, habló de Smith en su show de stand up y aprovechó el micrófono para amenazarlo y darle a entender que no está ni cerca de ser perdonado.

“Si crees que podés subir a este escenario, ¡estos no son los malditos Oscar!”, le advirtió Tony a Smith en uno de sus monólogos. Pero el comienzo fue aun más agresivo, ya que empezó nuevamente poniendo en jaque la enfermedad de Jada Smith.

El sitio The Shade Room fue el encargado de viralizar vía Instagram el monólogo de Tony contra Smith. Allí se puede apreciar como amenaza e insulta al actor: “Si traés tu c… hasta acá, no estás nominado para nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!”, sostuvo el artista.

De inmediato el video comenzó a circular por redes sociales y muchos se vieron sorprendidos por el accionar, pero otros no tanto, ya que antes del show Tony fue consultado en redes sociales sobre si aceptan las disculpas de Smith a su hermano y la respuesta fue contundente: “No”.

“No quería empezar así el show, pero ¿vas a pegarle a mi maldito hermano porque tu pe… hizo un gesto con los ojos?, señaló de manera descalificadora el comediante.

Por el escándalo, Will Smith decidió renunciar como miembro de la Academia, pero, aun así, la organización lleva a cabo una investigación y dentro de unos días se sabrá la decisión final respecto a que sucederá con el actor. La Academia aceptó su renuncia.

Hace algunos días, Chris Rock rompió el silencio y se pronunció acerca del momento que vivió en la entrega de los Oscar: “Todavía estoy procesando lo ocurrido. No tengo mucho sobre lo que ocurrió, así que, si vinieron a oír eso, tengo un show completo que escribí antes de este fin de semana”. Por último, señaló que algún día va hablar sobre el tema y será “serio y gracioso”.