El grupo a presenta “In the zoo”

El estreno de la performance audiovisual podrá verse en redes sociales desde mañana a las 21 hs.

Se viene el estreno de la performance audiovisual “In the zoo” del “Grupo A” por la plataforma digital YouTube mañana a las 21 hs.

Esta producción es una re-escritura audiovisual de la performance “In the zoo” del Grupo A estrenada en formato presencial en vidrieras públicas en la provincia de San Juan en marzo de 2021 en el marco del programa “Verano Cultural’’.

“Las vidrieras se convierten en escenarios: una barbería en Chimbas, un local comercial vacío en Caucete, la puerta de vidrio de un Centro Cultural en Capital. “In the zoo” pretende crear un nexo efímero entre las y los transeúntes, una experiencia que afecte la mirada cotidiana sobre el espacio público”, explicó su director, Fabricio Montilla.

“Surgió la posibilidad de hacer Verano Cultural, un programa del Ministerio de Turismo y Cultura en co-gestión con las organizaciones de la cultura (de música, teatro, danza, entre otras). Empezamos a tirar ideas y surgió la posibilidad de utilizar los espacios de las vidrieras como escenarios y así se presentó In the Zoo”, agregó.

La intervención está hecha de fragmentos, -contó Montilla- por ejemplo, se interpreta un texto de Dylan Thomas, a modo de manifiesto sobre el trabajo del artista que nos parecía muy pertinente para el contexto del parate del trabajo cultural. También hay situaciones ficcionales donde se mixtura la música, la danza, la poesía, hay música de Lou Reed, de King Crimson, un monólogo sobre la Pachamother (una placa tectónica que viene a hablar sobre terremotos), también hay un cerdo que baila y está forzado a estar ahí.

“Es un varieté de escenas distintas, no hay una temática que unifique todo. La idea de estar encerrados como animales en algún momento es una sensación que todos hemos sentido”, destacó.

El equipo

El equipo de trabajo está conformado por los intérpretes: Carla Montoya, Carolina Peña, Salomé Villalba y Fabricio Montilla, quien además se encargó de la dirección, dramaturgia y operación técnica. El video fue filmado en Ánima Espacio Cultural y contó con guión, dirección y realización Audiovisual de Marcos Garcés.

Para agendar

En este link podés activar recordatorio o verla el día del estreno: http://youtu.be/WSqpgrKAMaQ

La visualización es gratuita, pero si queres colaborar con esta y nuestras futuras producciones lo podés hacer mediante https://cafecito.app/grupoadanzateatro