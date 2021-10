Violencia de género: el trabajo que se hace en la Justicia parte de la sensibilización

La ministra de la Corte de Justicia de SJ, Adriana García Nieto, aseguró que la violencia de género “nos atraviesa absolutamente”. “Tiene que ver con el respeto a la dignidad de la persona humana y como se trata de eso es transversal a toda actividad y organización”, agregó.

Y en este sentido destacó que “el poder judicial somos la ultima garantía cuando lo otro no funciono. Y debe dar respuestas, pero no solo a través de las sentencias sino trabajar en el acompañamiento a posteriori”. Por ello aseguró que se está trabajando fuertemente en redes. Y uno de los aspectos donde se debe realizar esta tarea es en el abordaje a la personas que ocasiona la violencia. “Tienen que haber organizaciones publicos y privados que puedan afrontar con responsabilidad ese abordaje. No hay mayor injusticia que la apariencia de justicia. Que un juez dicte como medida y ordene el tratamiento y después esa persona no tenga donde ir”.

“La violencia no es el hecho, es el espiral, todas las emociones y hay una historia detrás de cada hecho”, aseguró.

“El gran trabajo que estamos realizando es primero la sensibilización”, informó la doctora García Nieto. “Hay que empeñarnos en políticas públicas y que en el análisis del caso se tenga en cuenta como matriz de análisis la matriz género”, añadió.

Sobre los cambios en el Poder Judicial, García Nieto remarcó que hoy están más abiertos y más en contacto con otros poderes. “Hoy tiene las puertas abiertas, se conecta con los otros poderes del estado, tiene una escucha activa hay que aprender a ver con toda humildad que podemos hacer realmente y que esta fuera de nuestro alcance por competencia, jurisdicción o normativa”.

García Nieto destacó que “humanizar la justicia tiene que ver con entender que hay personas que están transitando por un proceso y quieren una respuesta de modo claro”. “Esta justicia lejana ahora tiene que ser una justicia que vea, que escuche y que hable, pero hay que acortar distancias que no son solo físicas sino no saber a donde ir ni que hacer. Y también entender que a veces la respuesta deseada no siempre es la respuesta posible”

“Podemos hacer es empezar a mirar pequeños aspectos y abordarlos plenamente. Sensibilización, capacitación, políticas publicas abordaje, escucha a personas que ejercen violencia, acompañamiento, empoderamiento para recuperar la dignidad vulnerada”, concluyó.