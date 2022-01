El gran salto de Álvarez

El joven defensor del Verdinegro Francisco Álvarez deja la institución para convertirse en refuerzo de Talleres de Córdoba. Con el club cordobés jugará la Liga y la Copa Libertadores.

No hay dolor. No hay desilusión. Hay esperanza pero sobre todo agradecimiento.

Francisco Álvarez se va de San Martín en búsqueda de un nuevo horizonte.

Seguro que lo que viene es mucho mas grande, más especial y mas vidriera.

Justo lo que necesita un jugador de fútbol.

El muy buen defensor de San Martín, deja Concepción para sumarse a Talleres.

La noticia se venía escuchando en los pasillos del club. Ayer pasadas las 6 de la tarde en las redes sociales de San Martín se terminó de confirmar la noticia. Francisco Álvarez es nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba.

Allí se sumará al equipo que conduce Guillermo Hoyos, recientemente asumido como entrenador de la T.

El pase de Álvarez al conjunto cordobés se da por la compra del 60% del pase y el resto queda para el club de Concepción por una posible venta posterior.

En principio y sabiendo que Talleres juega esta noche frente a Independiente por el Torneo de Verano, recién se estaría sumando al plantel alrededor de mañana o el jueves porque debe firmar el contrato y pasar las pruebas médicas que se realizan en Córdoba.

Talleres se queda en Buenos Aires continuando con la temporada por eso es que se sumará al trabajo de Hoyos en Buenos Aires.

Antes de partir y luego de la despedida de sus compañeros el defensor contó como vive estos momentos.

“Es una sensación extraña. Porque dejó al club que me vio nacer, donde crecí y donde fui y soy feliz. Pero también se que las oportunidades en el fútbol no se pueden dejar pasar. Llegar a Talleres es un paso muy grande, por la institución a la que voy y porque estará jugando torneos de mucha jerarquía en la cual hay que estar al 100%” comenzó diciendo Francisco que el próximo 26 de febrero cumplirá 22 años.

En la temporada pasada en San Martín terminó siendo figura del equipo además de ser el estandarte lo que valió convertirse en el capitán del equipo a pesar de sus 21 años.

“A San Martín mi agradecimiento eterno le dejo por haberme formado y a los hinchas el agradecimiento por el apoyo y el cariño que me entregaron sin ser un ídolo. Seguro que un día volveré. Hoy voy por un sueño, se que Talleres me lo puede hacer realidad por su grandeza y por lo que se juega. Se que tendré que esforzarme el triple para poder ser tenido en cuenta pero ese es el desafío que me gusta y que voy a enfrentar” contó el pibe nacido en Rawson y que supo formar parte de la selección Argentina que jugó el Torneo de L´Alcudia en España y que también fue parte de la selección sparring que entrenó junto a Lionel Messi en el mundial de Rusia 2018.

CIFRA: 49

Partidos en la primera división de San Martín jugó Francisco Álvarez entre la Primera Nacional, Copa Argentina y la Liga Profesional