El gran dilema: ¿me peso o no me peso?

¿Te pesas en casa? si lo haces frecuentemente, te cuento porque no es recomendable que lo hagas.

⁣El hecho de pesarnos a diario puede afectar nuestra salud mental. Los datos que nos muestra la balanza son capaces de lograr frustrarnos u obsesionarnos, haciendo que sintamos la necesidad por querer pesarnos todo el tiempo.⁣

Sumado a lo anterior, es necesario recordar que, el número que veas no necesariamente representa el proceso que estás atravesando. Por lo tanto esa medición muy probablemente no se ajusta a la realidad.

⁣

⁣Entonces… ¿cómo puedo saber si está aumentando mi grasa?

⁣Si ya pasaste por el consultorio y viste que el resultado mostró unos kilitos de más, no te desanimes, porque no es tan fácil aumentar de peso en un día, por no decirte que es prácticamente imposible. Para que tomes como referencia:⁣

⁣

*Aumentar 1kg de grasa en un día, sería como repetir 20 platos.

⁣

*Un adulto en promedio, gasta 2.000 kcal al día, y para poder subir ese kilo, deberías consumir 7.000 kcal más de las que gastas, osea unas 9.000 kcal⁣.

⁣

Ahora que conoces estos datos, decile chau a la balanza, porque ya sabés que no vas a aumentar ese kilo ⁣espontáneamente.

Te dejo unas recomendaciones:

*Si queres pesarte, hacelo sólo 1 vez a la semana.

*Hacelo siempre en las mismas condiciones y horarios. Por ej: por las mañanas en ayunas, luego de jugar al fútbol o no estando en tus días del ciclo.