“El gran cambio debe ser visualizar a la persona discapacitada de otra manera”

La primera persona ciega en desempeñarse como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad visitó SJ y en Zonda TV abordó la problemática y las políticas que se implementan a nivel nacional y provincial.

Fernando Galarraga es el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), el máximo órgano rector de las políticas de discapacidad en el país. Visitó SJ y estuvo en el programa Ultra Noticiero Nocturno que conduce Federico Gómez.

Fernando es oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y es la primera persona ciega en desempeñar esa función.

En la entrevista con Gómez y Vanesa Olivares realizó un pantallazo de su gestión.

“En lo que va de nuestro mandato (dos años), hemos gestionado casi 3 mil pensiones no contributivas para personas con discapacidades de San Juan. Esperamos entre octubre y noviembre entregar 400 más”, aseguró.

Acompañado de su perra guía, Cleo, estuvo durante la semana en la provincia y apuntó que “la pensión es un aporte, no es la solución definitiva, pero en una situación tan complicada como la que estamos atravesando, de falta de acceso al empleo para las personas con discapacidad e invisibilidad y tantas otras cuestiones que hoy son barreras para promover la inclusión de este colectivo, es la primera respuesta que es imprescindible que esté”, dijo.

Agregó que a eso lo complementan con el trabajo con la provincia y los municipios “porque hay otros recursos del Estado y tenemos que lograr que las personas con discapacidades lleguen a ellos. Y por supuesto, debemos ingresar también en la transformación social y cultural para que la discapacidad sea visualizada de otra manera”, aconsejó.

“Hace 30 años que trabajo en la temática y lucho por la inclusión, los derechos, la visibilidad y demandas históricas”

Si bien es cierto mencionó que existe una serie de acciones políticas orientadas a la mayor inserción laboral de las personas con discapacidad, consideró que “cuando el Ministerio de Trabajo ejecuta este tipo de programas son hechos muy positivos. Con empresas privadas se financian parte de los sueldos, se hacen descuentos en los aportes patronales, se pagan becas de capacitación, pero numéricamente todavía no tienen el impacto masivo porque del lado del empresariado hay desconocimiento y prejuicios”.

Reflexionó que “en éstos programas a veces se deja la participación en el marco del marketing, que es una política pasajera. El gran cambio debe ser visualizar a la persona de otra manera como parte de equipos de trabajo, con capacidad de ser productivos para sí mismos, sus equipos y la empresa” subrayó.

Galarraga marcó las deficiencias ejemplificando que “hay personas que son profesionales, psicólogos, abogados, que ingresan a un banco y trabajan de telefonistas. O sea el rol o el aporte que puede hacer una persona con discapacidad está muy devaluado”, razonó.

Posteriormente criticó los eufemismos que se utilizan para referirse a la discapacidad al afirmar que “los términos que utilizamos condicionan muchas de nuestras prácticas cotidianas. Hay que decir las cosas como corresponden y está acordado y establecido a nivel mundial. El término capacidades diferentes, capacidades especiales o no vidente etcétera, son eufemismos que se empezaron a utilizar en algún momento para disminuir lo que es el impacto de la discapacidad. Hay gente que este tema de la discapacidad la genera ruido por desconocimiento”, aseveró.

Insistió en que “tenemos que decir las cosas como son. La discapacidad es una condición de la persona que surge a través de un déficit. Yo soy una persona ciega, no veo desde los 12 años, pero la discapacidad se configura a través de la interacción, está en el entorno y todos somos responsables de derribar esas barreras”, confió.

Evaluó que es un tema cultural y “muchas de las cuestiones que hay que resolver en discapacidad se van a elaborar paulatinamente si impulsamos una transformación cultural y social. Hay que procurar que no sea un tema invisible, que a los discapacitados no se los vea siempre como angelitos celestiales” y a modo de ejemplo narró que muchas veces “te encontrás con personas con síndrome de Down que tienen 40 o 45 años y los padres los siguen tratando como si fueran niños de 8 o 9 años. La sobreprotección también es una barrera. Hay que cambiar esa mirada”, insistió.

PERFIL

Galarraga es licenciado en Comunicación Audiovisual, docente y conferencista en materia de Derechos Humanos y discapacidad. Desde 2001, ejerció distintos roles en la Unión Latinoamericana de Ciegos y hasta 2008 fue Director Ejecutivo de la Biblioteca Argentina para Ciegos. En 2018 asumió cómo responsable de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma de Capital Federal. Cuando el Frente de Todos inició su gestión ejerció durante los primeros meses como Subdirector para posteriormente asumir como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Confió que desde el año 2017 cuenta con Cleo, su perra guía, porque “siempre amé los perros” y asegura “ somos un equipo de trabajo”.