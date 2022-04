El Gobierno quiere una hora más de clases por día en las escuela primarias

Las escuelas primarias tendrán una hora más de clase por día.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, anunció este martes que propondrá en el Consejo Federal de Educación (CFE) que las escuelas primarias de todo el país tengan una hora más de clase por día por lo que la carga horaria por turno pasará de cuatro a cinco horas, informó el Ministerio de Educación .

“Es una mejora muy importante para la escuela primaria. Sumar horas de clase es más conocimiento y mejor educación”, resaltó el titular de la cartera educativa quien explicó que la propuesta será presentada el viernes en la Asamblea del Consejo que se realizará en Tierra del Fuego.

Aclaró que “esto requiere la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y los gremios” y puntualizó que esa hora más por día “significa tener 38 días más de clase por año”.

Mencionó que las y los docentes percibirán “un aumento proporcional por la nueva jornada laboral”.

“El gobierno nacional tiene como prioridad a la Educación y por eso esta nueva inversión de 18 mil millones de pesos para aportar el 80% del aumento del sueldo de las y los maestros”, destacó.

El despertador sonará antes

La idea para incorporar esa hora extra en el turno de la mañana es adelantar el horario en el que los chicos entran habitualmente a la escuela. “Proponemos que el turno mañana pase de 7 a 12, o de 7.30 a 12.30″, precisó Perczyk; mientras que el turno tarde pasaría de 13 a 18, o de 13.15 a 18.15 horas. Las redes sociales se hicieron eco rápidamente, y los comentarios alrededor del nuevo horario matutino encendieron el debate. “Si para llevar a mis hijos a la escuela, que entran religiosamente 7.55 todos los días, en casa el despertador suena a las 6 en punto. A qué hora pretenden que un chico de 7 años se levante de la cama, y ni pensar cuando llegue el invierno. ¿A las 5 de la mañana?”, cuestionó Pilar Aguirre, de Ramos Mejía, que vive con sus tres hijos que van a segundo, cuarto y séptimo grado.

“Tenemos que preparar nuestras escuelas para que eduquen y formen a las niñas y niños para lo que nos demanda el siglo XXI”, argumentó el ministro, y subrayó que el trabajo docente en esa hora que se sumará a la jornada escolar debería estar “preferentemente afectado” a la enseñanza de matemática, lengua y lectura.

Para Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), lo primero que debería hacer el Estado es dialogar con lo gremios, porque en este nuevo esquema entra en juego el trabajo de los maestros, con el agregado de una hora más a la jornada laboral. “Nunca estuvimos en contra de la extensión de la jornada en lo que se refiere a la parte pedagógica de las alumnas y los alumnos, pero me parece que acá el Ministro de Educación se está arrogando una representación que no le corresponde –señaló Romero–. Si se habla del trabajo de los maestros y maestras, lo primero que debe hacer el Estado es dialogar en paritarias con los sindicatos. No reunirse primero con los empleadores en el Consejo Federal [de Educación] para decidir unilateralmente. Porque los que están al frente de las aulas son los y las docentes, y [con la nueva propuesta] se podría estar modificando las condiciones y la organización del trabajo”.

El encuentro del CFE, a diferencia de lo que sucedió desde que comenzó la pandemia, será totalmente presencial. No habrá ministros que participen vía Zoom. “Están las 24 provincias invitadas, y los ministros que no pueden asistir ya delegaron la responsabilidad en sus viceministros. Es una propuesta que esperábamos poder concretar lo antes posible”, dijo Perczyk.