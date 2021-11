El Gobierno mantendrá a Bielsa como embajador en Chile

Para la Casa Rosada, los cuestionamientos del país vecino se limitan a un comunicado de prensa y no una queja formal.

El gobierno nacional descartó, por el momento, realizar una respuesta formal a Chile, luego de que la administración de Sebastián Piñera cuestionara las declaraciones del embajador argentino en ese país, Rafael Bielsa, sobre el ganador de las elecciones presidenciales, José Antonio Kast.

Consideran que es un comunicado de prensa y una queja formal que se tenga que responder por la misma vía. Por eso la decisión oficial es mantenerse en silencio, luego de dejar saber que no estaba de acuerdo con las expresiones públicas del Embajador.

Además, altas fuentes de la Casa Rosada le indicaron a Infobae que no está en los planes del Gobierno desplazar de su cargo a Bielsa. Si bien aclararon que las declaraciones del funcionario sobre las elecciones en Chile no reflejan el pensamiento de la Argentina, no avanzarán en una remoción.

Este mañana, Bielsa calificó al ganador de las elecciones presidenciales chilenas como “antiargentino” y “xenófobo”. Kast es un abogado de derecha que ayer obtuvo el 28,02% de votos. El 19 de diciembre habrá segunda vuelta: su oponente será el postulante del Frente Amplio de izquierda, Gabriel Boric, quien obtuvo el 25,5% de los sufragios.

“Si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, Kast ha exhibido su anti-argentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia. Desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófobas contra los argentinos, que yo las tengo archivadas, registradas, leídas y estudiadas”, contestó en diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.

En otra entrevista, Bielsa advirtió que “hay artículos de asesores de Kast contra Argentina con un nivel de agresividad que son alarmantes” y sostuvo que su discurso “es muy genérico e impreciso, pero no es una derecha comparable con la de (el actual presidente de Chile, Sebastián) Piñera”.

“La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no teme decir su nombre”, afirmó el diplomático al tiempo que sostuvo que al candidato presidencial de Chile “se lo puede comparar con (Jair) Bolsonaro y (Donald) Trump”.

El gobierno chileno condenó públicamente las declaraciones de Bielsa y aseguró, en un comunicado de la Cancillería que “epresentan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

“El Gobierno de Chile reitera su permanente disposición a mantener con la República Argentina las mejores relaciones políticas y diplomáticas, en el marco de la amistad histórica que nos une y del respeto recíproco que se merecen nuestros pueblos”, agregaron.

Más temprano, la Casa Rosada se despegó de la postura de Bielsa al comunicar que fueron “comentarios a título personal” que “no reflejan la opinión del Presidente”. “Alberto Fernández apuesta a profundizar las relaciones bilaterales con Chile, sin importar quien triunfe en el balotaje: José Kast o Gabriel Boric”, precisaron a este medio.