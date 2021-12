El Gobierno festeja la democracia

El Gobierno celebra la democracia con un espectacular show en Plaza de Mayo. No te pierdas los detalles.

Con bandas en vivo y la presencia del exmandatario de Brasil Luiz Inacio “Lula” da Silva, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se celebra este viernes el Día de la Democracia con un “Festival Ciudadano” en la Plaza de Mayo. Hay varias calles cortadas por la movilización y el centro es un caos.

Al abrir los discursos políticos, el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica dijo: “La democracia no pude ser perfecta porque los humanos no somos perfectos pero hasta ahora no hemos un sistema mejor. Cuídenla y no la estropeen. Gracias al pueblo argentino y vaya un humilde abrazo de todos mis compatriotas y los compatriotas uruguayos que viven acá en la Argentina”.

A las 19:36 salieron al escenario montado en la explanada de la Casa de Gobierno el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner, el exmandatario de Brasil, “Lula” da Silva; y el exjefe de Estado de Uruguay, José “Pepe” Mujica.

A pocos minutos de que empiecen los discursos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y “Lula” da Silva por el Día de la Democracia, los manifestantes presentes en la Plaza de Mayo entonaron las estrofas del himno nacional argentino.

El diputado nacional y titular del bloque oficialista en la Cámara Baja, Máximo Kirchner, habló este viernes por la tarde al llegar al acto en la Plaza de Mayo y su declaración previa de “reventar” el lugar: “Se reventó nomás la Plaza, era lo que queríamos”.

A minutos de que el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner y el exmandatario brasileño “Lula” da Silva hablen en el acto por el Día de la Democracia, la banda de música tropical “Ráfaga” canta sobre el escenario montado en la explanada de la Casa de Gobierno.

El histórico grupo de cumbia movió a la gente con algunos de sus populares clásicos como “Una cerveza”, con el que arrancó, “Una ráfaga de amor (chiquilina)” y “Agüita”, entre otros.

El show de Ráfaga, el más largo de una tarde que comenzó calurosa, luego sufrió una pequeña llovizna y finalizó con un cielo límpido, siguió con “Mentirosa” y cerró con “La luna y tú”.