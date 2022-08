Empresarios del transporte piden un aumento del boleto

Lo solicitan desde la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros de la provincia (ATAP), la cual asegura que en la próxima semana podría haber una definición.

Escribe: Omar Andrada

En la jornada de ayer se sucedieron diversas reuniones entre el titular de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz y la ministra de Hacienda Marisa López para tratar un posible aumento en el precio del boleto de colectivos.

Ricardo Salvá, de ATAP, expresó a Zonda Diario que las empresas tienen muchas urgencias porque se están discutiendo aumentos salariales, incluso ha surgido un monto no remunerativo que las empresas le están haciendo frente.

“Hemos mantenido reuniones para poner en equilibrio la ecuación económica de las empresas y será una decisión de los técnicos del ministerio de Hacienda que están evaluando las distintas alternativas” anticipó.

El empresario explicó que el sistema en general está atravesando un momento crítico y las empresas no quieren comprometer el servicio.

“En lo personal creo que San Juan, al tener las tarifas más bajas del país debería tener algún tipo de recomposición, pero a esto lo debe disponer el gobierno de la provincia y no creo que esto ocurra en lo inmediato”, confió.

Incluso fue más específico al asegurar que “seguramente en una semana habrá alguna definición, lo que no significa que vaya a producirse el incremento de manera inmediata”.

Salvá recordó que se están discutiendo paritarias en el ministerio de Trabajo de la Nación e incluso está en vigencia la conciliación obligatoria que “vence el lunes o martes de la semana próxima y la UTA (Unión Tranviarios Automotor), ya manifestó que de no haber una respuesta por parte del sector empresario y del Estado Nacional podría adoptar una nueva medida de fuerza, por eso en San Juan hemos acelerado las negociaciones para que eso no ocurra”, reveló.

Indicó además que el salario básico inicial de los choferes ronda los $150.000 y las empresas ya están haciendo frente a un monto a cuenta no remunerativo, como resultado de las paritarias, equivalente a $25.000. “Por eso calculamos que el incremento salarial va a tener un piso de alrededor de ese monto”, concluyó.

Lo cierto es que éste pedido de los empresarios ya había ocurrido a fines de julio pasado pero el gobernador Sergio Uñac lo había descartado expresando “vamos a intentar mantener el costo del pasaje porque no queremos afectar más el bolsillo de los trabajadores sanjuaninos que son quienes usan el transporte público”.

AUMENTO ANTERIOR

El último aumento del boleto ocurrió el 22 de febrero pasado con un incremento del 30% en todas las secciones. A partir de ese momento el común o primera sección pasó a tener un costo de $38,48 y para los beneficiados con tarifa social, (docentes, jubilados y beneficiarios de asignaciones) quedó en $19,24. El escolar pasó a ser de $12,74.

