El gobierno criticó la protesta del campo

Funcionarios nacionales cuestionaron la medida dispuesta por la Mesa de Enlace a raíz de la falta de gasoil en algunas zonas del país.

Funcionarios del Gobierno nacional coincidieron este miércoles en cuestionar el cese de comercialización realizado por las entidades patronales del agro que integran la Mesa de Enlace y señalaron que el Poder Ejecutivo “siempre tiene las puertas abiertas al diálogo”.

“No estamos de acuerdo con esta protesta. No conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones. Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil pero trabajamos para solucionarlas”, dijo el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En ese sentido, el funcionario aseguró que “todos los informes que maneja el Gobierno nacional indican que paulatinamente se va normalizando la provisión de gasoil a lo largo y ancho del país”.

Además, reafirmó que “la puerta del Gobierno nacional está abierta de par en par para seguir en este camino de agregar valor a lo que produce el campo”, remarcó que el objetivo es “incrementar la producción” y subrayó que “esta es la postura que tenemos”.

BUZZI SE DISTANCIÓ DEL PARO

La medida de fuerza tomada por la Mesa de Enlace, que integra las principales entidades de la producción agraria, sumó a Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria Argentina, como una de las voces disidentes.

“Yo lamento que mi entidad, a la que pertenezco, vaya como furgón de cola de esta jornada de hoy en la que no está claro qué carajo están cuestionando”, afirmó.

La medida incluyó un cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas y el epicentro de la protesta fue el cruce de las rutas 14 y 16.

Una proclama difundida por la Mesa de Enlace (foto) señaló que la convocatoria obedeció a “una situación agobiante de la mayoría de los ciudadanos de a pie de la patria. Alzamos la voz para reclamar un urgente cambio de rumbo. No sólo de la política económica”, expresaron.