El gobierno convocó al Consejo del Salario. El objetivo es definir el nuevo mínimo que actualmente es de 33 mil pesos. En los últimos 12 meses el mínimo subió 52,7 por ciento, superando a la inflación luego de 5 años de caídas.

El Gobierno nacional convocó este miércoles a empresarios y titulares de sindicatos para discutir el nuevo piso del Salario Mínimo, Vital y Móvil el 16 de marzo a las 15, anticipó C5N.

Actualmente, el valor que fue determinado en septiembre del año pasado se ubica en los $33 mil y, de acuerdo a las previsiones, se intentará alcanzar los $45 mil. Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, adelantó hace dos semanas que rechazará un aumento del 40% y que su postura será pedir “mecanismos para no correr desde atrás” contra la inflación.

En declaraciones consignadas por el medio Mundo Gremial, el sindicalista sostuvo: “No vamos a hablar de un piso del 40%, en el Consejo del Salario esa cifra queda corta”.

“No se puede hablar de 40% en términos anuales cuando no sabemos de cuánto será la inflación. Queremos mecanismos para no correr desde atrás”, sumó.