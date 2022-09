El Gobierno busca racionalidad en los aumentos salariales

No descartan ninguna de las medidas que se han esbozado por parte de los sindicatos en la previa de la revisión salarial. Pero, de antemano, aclaran que la premisa va a ser llegar a un acuerdo que se pueda pagar en tiempo y en forma. Aseguran que la recaudación tuvo un leve descenso en los últimos meses. Esta tarde empieza el debate.

Por lucas Laciar

Este jueves a las 17.00 en el Centro Cívico, todos los sindicatos estatales se reunirán con las autoridades del ministerio de Hacienda para cumplir con el acuerdo de formar una mesa de revisión salarial en septiembre. Esto fue previsto en junio cuando el Gobierno otorgó un incremento del 40% que sumó un 65%. Fue en medio de un tenso clima de reclamos salariales, tras la disparada de la inflación en el país. Ahora, hay gremios como UPCN que quieren que vuelva la cláusula gatillo. Se trata de un sistema que se implementó en SJ durante la anterior gestión nacional. Consiste en que, una vez conocidos los datos del INDEC, automáticamente, incrementan los sueldos, en ese porcentaje.

En este contexto, la ministra de Hacienda y Finanzas de la provincia, Marisa López, dialogó con Zonda Diario y aclaró que, desde el Gobierno, “vamos a ir a escuchar a cada uno. Tenemos que conocer las pretensiones que los distintos gremios tienen en cuanto a los salarios de los empleados públicos. En función de ello, podríamos hablar de hacer alguna propuesta. Pero va a depender de las pretensiones”.

Cabe destacar, que los gremios escolares (UDAP, UDA y AMET) no han adelantado propuestas al respecto y al igual que el Gobierno, irán a escuchar. Por su parte, UPCN pedirá la implementación de la cláusula gatillo, ya que José “Pepe” Villa, titular de la entidad, considera que esto es “lo más lógico y lo más racional”. Pero, los referentes de los tres gremios educativos señalan que este año la premisa es que los salarios le ganen a la inflación y con la cláusula gatillo, el aumento viene al siguiente mes, por lo tanto, no se supera la inflación.

¿Qué piensa Hacienda de la cláusula gatillo?

Marisa López cree que esta puede ser una propuesta que se formalice hoy. Por ello aclara que “el acuerdo al que lleguemos, va a afectar el salario de todos los empleados públicos. Me parece que no nos podemos adelantar a eso”. De todas formas, desliza que “todo es factible o es probable, las opciones pueden ser muchas”.

Ante que nada, López pones como premisa que “tener en cuenta que tenemos que disponer de los recursos para afrontar un incremento. Porque de nada sirve que lleguemos a un acuerdo que no podamos cumplir. Siempre, estos acuerdos salariales han sido en la medida en que podemos cumplir los en tiempo y forma”.

Apuestan a la racionalidad

Marisa López manifestó sus intenciones de cara a esta nueva reunión: “espero que seamos todos razonables en cuanto a los pedidos. Más que nada, entendiendo que la situación económica es muy compleja. Todos pretendemos que baje la inflación y todos pretendemos que haya más empleo y que mejoren los salarios. Creo que todos compartimos los mismos objetivos. Ahora, todo lo que nosotros llegamos acordar tienen que ser en el marco de la prudencia, dentro de los límites que tiene un Estado para poder afrontar dichos gastos

¿San Juan sigue en equilibrio fiscal?

“Han sido meses muy complejos, julio-agosto y ahora septiembre. Estamos muy en el límite con la variación interanual de la recaudación. Generalmente, hemos estado a dos o tres puntos por encima. Ahora, estamos muy expectantes de la evolución de la economía a nivel nacional. Nosotros esperamos que la recaudación se mantenga en este limbo, porque hemos recibido algunas partidas para poder afrontar este incremento del 65% en el mes de junio, qué a su vez, tuvo impacto en el aguinaldo del personal”, explica la titular de la cartera de económica.

Al respecto, agrega que “estamos en una variación de un 1%. Estamos en el 71% de recaudación frente un 70% nacional. Es, apenas, un punto por encima. Esto habla de que la recaudación, si uno la compara con los meses anteriores, tiene pequeña tendencia a la baja”.

¿Y LOS AUTOCONVOCADOS?

Los docentes autoconvocados fueron una fuerza clave en las manifestaciones de junio donde tras varios días de reclamos, el Gobierno otorgó un 40% de aumento. Cabe aclarar que este grupo de docentes no se sienten representados por los gremios UDAP, UDA y AMET. En este sentido, tras los reclamos de junio pudieron estar presentes en el Ministerio de Educación cuando se negociaban los incrementos.

Anoche, una de las referentes del sector, Mariela Castillo, dialogó con Zonda Diario y contó que estaban reunidos analizando un petitorio. Indicó que no estaba listo el documento que pretendían entregar a las autoridades. Cabe destacar, que trascendió una lista con los pedidos, pero esta estaba siendo modificada. A última hora de la noche, se conoció que ya tendrían listo el documento y que buscarían entregarlo hoy en la mañana en la mañana en el Centro Cívico.